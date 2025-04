Il lago di Como si conferma come uno dei set preferiti della moda. Qui, tra terrazze fiorite, giardini barocchi e suite da sogno, il fashion system si fa strada, nei salotti che ospitano il jet set internazionale.

Ecco i consigli di X-Style per un soggiorno magico.

Partite da Cernobbio e perdetevi tra i saloni affrescati di Villa d’Este, poi spingetevi verso Tremezzo per un soggiorno all’insegna del relax e del design e una passeggiata tra le camelie di Villa Carlotta.

Lasciatevi poi rapire dalla magia di Villa del Balbianello e dopo un aperitivo esclusivo a Villa Lario, sulle orme di Renzo e Lucia, rilassatevi nella Spa di Villa Serbelloni a Bellagio.

Per una sosta in un luogo rinnovato e dal design esclusivo, ecco l'Hotel Nuvole Garden di Brunate e per una cena effetto "wow", il Gatto Nero di Cernobbio, amatissimo anche dalle star di Hollywood, come i Clooney.

Villa d’Este: dove la nobiltà incontra la leggenda

Questa leggendaria dimora affacciata sul Lago di Como, tra giardini barocchi, saloni dorati e una piscina a sfioro sul lago, è la scelta di Chanel per la sfilata della sua collezione Resort 2026, prevista per il 29 aprile.

Questa villa a Cernobbio è uno dei set preferiti dalla moda internazionale: da Dolce & Gabbana, a Versace, fino a Louis Vuitton.

Dal 1873 accoglie teste coronate, star hollywoodiane e viaggiatori in cerca di bellezza.

I suoi giardini all’italiana, l’eleganza rinascimentale della struttura e la sensazione di quiete assoluta la rendono un vero tempio del bon vivre.

Credit: Getty Images

Grand Hotel Tremezzo: il fascino liberty che abbraccia il lago

Se volete fermarvi a dormire, fatelo con stile: al Grand Hotel Tremezzo, con quella piscina nel lago che è diventata iconica quanto il lago stesso.

Qui a Tremezzo l'atmosfera Belle Époque incontra un servizio impeccabile, mentre la T Spa e i ristoranti firmati Gualtiero Marchesi offrono momenti di relax e piacere gourmet.

Un consiglio? Sorseggiate un cocktail al tramonto sulla terrazza panoramica: il lago si accende di riflessi dorati e tutto sembra sospeso nel tempo.

Villa del Balbianello: il capolavoro nascosto tra i cipressi

Terrazze, logge, giardini in pendenza, e quella sensazione di essere sospesi tra il cielo e l’acqua.

Avvolta da un’aura cinematografica (non a caso è stata scelta come set per Star Wars e Casino Royale), Villa del Balbianello a Tremezzina è una delle mete più suggestive del lago. Raggiungibile in barca da Lenno, regala una prospettiva privilegiata sul paesaggio comasco. I suoi giardini terrazzati e gli interni ricchi di storia e collezioni esotiche raccontano il gusto visionario dell’esploratore Guido Monzino.

Perfetta per una visita lenta, da concludere con una passeggiata silenziosa tra i cipressi che accarezzano l’acqua.

Credit: Getty Images

Villa Carlotta: la fioritura delle Camelie

E se tutto questo non vi basta, mettete in lista anche Villa Carlotta a Tremezzo, con i suoi giardini botanici e l’arte ovunque.

In occasione dell’apertura della stagione estiva, trionfano le fioriture delle camelie, azalee, rododendri, rose e ortensie che trasformano la Villa in una scoperta di piante rare ed esotiche e alberi monumentali.

Il Museo di Villa Carlotta comprende una serie di capolavori dei maggiori artisti dell'Ottocento tra cui Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen.

Al secondo piano si trovano i mobili, le stanze private e gli oggetti della principessa Carlotta, che a metà Ottocento ricevette in dono la Villa in occasione delle nozze con Giorgio II, duca di Sassonia-Meiningen.

A Villa Lario: aperitivo con il Manzoni

Villa Lario Resort a Mandello del Lario è l’unico hotel sul lago di Como a offrire l’opportunità di soggiornare in affascinanti suite ricavate nelle meravigliose grotte naturali, dove lasciarsi coccolare dallo sciabordio delle onde del lago. Dalla colazione alla golden hour, a Villa Lario Resort ogni attimo è un’esperienza unica.

L’aperitivo, infatti, è tutto da vivere a bordo della “Lucia125”, una scultura che rende omaggio alla barca simbolo del Lago di Como utilizzata dai pescatori e resa famosa dal romanzo di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi.

Completamente trasparente, la “Lucia125” si trova in una posizione panoramica, su un promontorio del giardino, ed è la cornice ideale per immortalare i tramonti.

Un sorprendente effetto ottico dà la sensazione a chi “sale a bordo” di essere sospesi e galleggiare sulle acque del Lario. Inserire foto Villa Lario Credit Courtesy Press Office

La Spa 5 stelle L di Villa Serbelloni

Un rifugio esclusivo con una Jacuzzi, lettini al quarzo, e la prima Sauna Multi-Sensoriale, che trasporta gli ospiti in un viaggio tra luci, suoni e fragranze ispirate alla natura.

Con tre percorsi benessere personalizzati, la spa – appena rinnovata - diventa un santuario dedicato al relax assoluto.

Questo hotel a Bellagio è tra ville più imponenti del Lago di Como, uno dei più antichi, inaugurato nel 1873, come Villa d’Este.

Affreschi secolari, imponenti colonne di marmo, tappeti persiani e lampadari di cristallo di Murano creano un'esperienza di design multisensoriale in una proprietà circondata da piante tropicali.

Hotel Nuvole Garden: la perla di design

Un'icona che torna a vivere e a risplendere, diventando la nuova destinazione esclusiva sulla riva orientale del Lago di Como, a Brunate.

È il punto di partenza ideale per scoprire il fascino del lago grazie ai tour in barca privata, in elicottero o in idrovolante, o scoprire i piccoli borghi e le magnifiche ville.

Zoltán Varró, il geniale designer dell’Hotel Nuvole Garden, è noto per la creazione di spazi iconici nel mondo dell'ospitalità. Vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui il prestigioso Gold Key Award e il World Luxury Hotel Award, Varró ha firmato progetti in diversi continenti, diventando uno dei più influenti designer del settore.

Varró ha trasformato così il Nuvole Garden con il suo inconfondibile stile, rispettoso della storia ma intriso di modernità.

Credit: Courtesy Press Office

Al Gatto Nero si cena a lume di candela

Una casa ristorante arredata con opere d’arte, la meravigliosa terrazza del Gatto Nero a Cernobbio è l'ideale per un tête-à-tête a lume di candela con vista su uno dei tratti di lago più amati e incantevoli.

Romanticismo e ospitalità, qui, sono le carte vincenti che dimorano in un ambiente esclusivo che propone un menù elaborato e ricco di specialità.

Consigliamo la degustazione di caviali, serviti con burro francese e champagne.