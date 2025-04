“Ho un sacco di musica nuova, il prossimo singolo è pronto”: così Ghali annuncia su Instagram l’arrivo del nuovo brano pubblicando foto direttamente dai rinomati Miraval Studios della Provenza francese, oggi appartenenti a Brad Pitt, in cui hanno registrato artisti del calibro dei Pink Floyd, Muse e perfino i Queen.

Credit: Getty Images

Ghali, re della sperimentazione

L’annuncio ha colto di sorpresa i fan, entusiasti di avere la possibilità di ascoltare nuova musica del rapper tunisino subito dopo il successo del Ghali live 2024 tour. Ogni nuova uscita ha segnato una svolta nell’evoluzione artistica e stilistica di Ghali: dal suo primo Album del 2017, passando per DNA (2020) fino al più recente Pizza Kebab Vol. 1 (2023), la sperimentazione è un fil rouge della sua produzione musicale. Ghali non ha mai avuto paura di esprimersi pienamente: nei suoi testi affronta temi sociali unendo un linguaggio popolare che intreccia la cultura hip-hop alle sue origini tunisine in un mélange linguistico che spazia tra italiano, arabo e francese. A sorprendere sempre sono anche i suoi look, curati dalla stylist Lisa Jarvis, che ha messo a punto un percorso estetico-stilistico sofisticato: Marni, Amiri e Valentino tra i brand scelti per le date che hanno toccato tutta l’Italia. “La moda per me è molto più di uno stile: è un linguaggio”, ha detto l’artista.

Ora il tour estivo aprirà a Cortona il 31 maggio e si concluderà il 20 settembre a Milano.

Credit: Getty Images

Il cantante “portafortuna” della Ferrari

Domenica 20 aprile Ghali è apparso nel paddock Ferrari per sostenere la squadra in occasione del Gran Premio dell’Arabia Saudita sfoggiando un prezioso total look Ferrari Style composto da pantaloni in lucido satin e una polo bianca in seta e jersey. Ai piedi un paio di mocassini in pelle spazzolata. Il cantante si è guadagnato il titolo di “portafortuna” (anche glamour) della Ferrari, che ha avuto un avvio di stagione difficile

Insomma, che si tratti di musica o di stile Ghali non sbaglia un colpo e in questo caso possiamo proprio dirlo... Se “qualcosa borbotta dentro la pentola” - citando un verso di Wily Wily, uno dei suoi brani più amati - non vediamo l’ora di scoprire cosa!