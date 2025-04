La “Retromania” di Renault alla Milano Design Week

Amore per i dettagli, passione per le grandi icone e design distintivo sono le parole chiave che guidano la presenza di Renault in occasione della Milano Design Week segnando anche nel mondo dell’automotive quella voglia di riportare in auge il passato per riscrivere il futuro che, già da qualche tempo, domina la moda e la musica.

Così la Marca francese - che dal 2021 scava nei propri archivi e collabora con artisti e designer di fama internazionale per reinterpretare i suoi modelli più iconici, da Mathieu Lehanneur a Ora Ïto - ha dato vita ad una serie di talk, dal 7 al 12 aprile nel cuore pulsante del Brera Design District, che hanno sfidato il pubblico ad interrogarsi sul significato dell’originalità in un’epoca dominata dalla passione per i tempi andati e sul futuro dell’intelligenza progettuale.

Ispirandosi ai concetti che il critico Simon Reynolds teorizzò nel 2010 con il suo saggio “Retromania”, gli ospiti dei dialoghi di rnlt©milano in Corso Garibaldi 73, tra le location di punta del Fuorisalone, hanno portato il loro savoir-faire all’attenzione degli spettatori regalando un’interessante analisi del nostro presente.

Al centro della visione “Design à vivre” di Renault in equilibrio tra tradizione e innovazione, estetica, funzionalità ed empatia, anche la showcar R17 electric restomod, basata sul leggendario modello Renault 17 e creata dal designer francese Ora Ïto.

L’artista riconosciuto in tutto il mondo grazie alle sue versioni tridimensionali di prodotti simbolo di grandi maison come Louis Vuitton, Apple, Nike e Bic si è cimentato nella rivisitazione di un classico Renault anni ’70, dando vita a R17 Electric Restomod x Ora Ïto.

Ponendo l’accento sul rispetto della storia e l’integrità di Renault 17, il pezzo unico (che non preannuncia futuri veicoli di serie) fonde il fascino classico dell’auto degli esordi e delle sue linee iconiche con tecnologie e materiali contemporanei, creando una sinergia tra passato e presente sbalorditiva.

Sinergia che ha guidato anche il duo di digital artist Van Orton nell’atto di impossessarsi del paesaggio urbano per animare i muri e l’asfalto di corso Garibaldi ispirandosi alle atmosfere e alla palette di colori di un altro grande classico Renault, la mitica R4.

“Liberté 4ever”: l’emozionante ritorno dell'icona R4

Il duo Van Orton, con un’estetica estremamente pop, ha raccontato la metamorfosi di R4 da icona degli anni ’60 a vettura elettrica contemporanea, giocando con simboli hippie, smiley, fiori e bandiere non solo per creare il maestoso murales, ma anche per dar forma allo “scrigno” contenente l'automobile che tutti stavano aspettando.

Così nella serata dell’8 aprile, smontando un pezzo alla volta la costruzione di mattoncini, il Direttore Design Concept Car Renault, Sandeep Bhambra, ha portato alla luce la nuova R4 E-tech Electric, lasciando che gli ospiti portassero via le tessere del “puzzle” firmate dai Van Orton.

In assoluto il modello Renault più venduto al mondo tanto da diventare, in certi Paesi, un termine di uso comune per indicare l’utilitaria famigliare veicolo di innumerevoli emozioni, R4 nella sua nuova veste E-tech Electric è pronta a tornare a sfilare per le strade delle nostre città.

Un veicolo che si fa simbolo di vera e propria “metamorfosi” che, sulla scia del claim “Liberté 4ever”, eredita dalla leggendaria Renault 4 anni '60 i dettagli della carrozzeria e presenta tecnologie tra le più innovative.

Dall’8 aprile in poi sarà dunque difficile fare a meno del cruise control adattivo ed intelligente per analizzare le condizioni della strada, regolare la velocità e ottimizzare la sicurezza, del bagagliaio ancora più capiente, del sistema di intelligenza artificiale per una guida sempre più personalizzata e della motorizzazione E-tech 100% elettrica fino a 150 cavalli con oltre 400km di autonomia, che il lancio di R4 E-tech Electric ha portato con sé.