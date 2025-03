Rachel Zegler, i suoi look da Biancaneve

Principessa per copione e nella vita. Rachel Zegler, la Biancaneve del film Disney in sala dal 20 marzo, ama la femminilità, le paillettes e i colori tenuti che mettono in risalto il suo incarnato. Lo dimostrano le sue scelte di stile, sempre preziose, sui red carpet. Ecco una carrellata dei suoi look più fiabeschi.

L’abito rosa Dior per la prima di Biancaneve

Alla première di Biancaneve a Los Angeles, Rachel Zegler sfoggia un abito custom made rosa di Dior by Maria Grazia Chiuri. Corsetto senza spalline, dettagli floreali a decoro, gonna ampia e una cintura sottile che mette in risalto il punto vita. Scarpe e borsa Dior, gioielli Chopard. Un look curato dalla sua stylist di fiducia, Sarah Slutsky Tooley. Decisamente fairy-tale.

Eterea agli Oscar 2025, sempre in Dior

All’Academy di Los Angeles, dov’è stata scelta come conduttrice per la cerimonia degli Oscar 2025, l’attrice si affida ancora una volta all’eleganza sopraffina di Dior. Così Rachel sul red carpet interpreta il trend trasparenza e appare splendida in un abito nude, impreziosito da perle e cristalli. Dettagli scintillanti che ben si abbinano ai gioielli Chopard. Capelli sciolti e make up curato da Allan Avendano per Dior Beauty, con un ombretto caldo e un rossetto rosa delicato. Il risultato finale: etereo e sofisticato.

I colori neutri esaltano il suo incarnato

Per il Vanity Fair Oscar Party 2025 Rachel Zegler sceglie un Alexander McQueen vintage della primavera/estate 2011 disegnato da Sarah Burton. Un abito ricamatissimo con scollatura e cuore, che sul fondo si apre leggermente a sirena. Il colore è neutro. Come quello della creazione firmata Elie Saab appartenente alla collezione autunno/inverno 2023, che l’attrice sfoggia in occasione della presentazione di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente. Un abito realizzato in chiffon di seta, con la parte superiore corsettata con sottili e delicate spalline, arricchita da pieghe meticolose, ricami di perle, piccole paillettes e dettagli in bronzo smaltato. Il vezzo? Un delicato cappuccio in chiffon, che la star utilizza sia come copricapo che come fascia. Tutte le tonalità neutre si sposano benissimo con l’incarnato della Zegler. Adorabile.

Al Met Gala Cerentola più che Biancaneve

Al Met Gala 2024, Rachel Zegler incanta in un abito couture di Michael Kors Collection con profondo scollo a halter, azzurro pallido iridescente, e un oper coat in taffetà e tulle. Una mise che ha richiesto ben 450 ore di ricamo a mano ed è impreziosita da cinque diversi tipi di paillettes ricamate a mano, di dimensioni differenti, che creano un effetto cielo. Una magnifica e sognante Cenerentola.

D’oro Vivienne Westwood

In occasione del terzo Annual Academy Museum Gala, nel 2023, a Los Angeles, la Zegler ha un abito a corsetto in lurex dorato di Vivienne Westwood Couture. Una scelta ben augurante. Oggi, a soli 23 anni, si può dire che l’attrice ha già una carriera e uno stile d’oro.