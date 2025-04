Profumi d'estate, iconici e sensuali

Cosa c’è di più seducente di una scia di profumo per raccontare la nostra personalità?

Per la prossima stagione estiva, la sola parola d’ordine è essere indimenticabili!

Le maison più cool puntano su un'eleganza naturale, sulla sensualità e un twist tropicale che profuma di vacanza, le nuove fragranze di stagione sono un invito a viaggiare, sedurre, osare.

Dalle note agrumate che evocano giornate di sole, ai bouquet fioriti con accenti marini, perfetti per le notti in riva al mare dove il profumo diventa accessorio di seduzione.

E poi c’è il grande ritorno delle essenze unisex, pensate per chi non ama le etichette.

Profumi “genderless” che uniscono legni bianchi, tè, zenzero e bergamotto in un equilibrio perfetto tra minimalismo e identità.

Ecco il viaggio di X-Style, alla ricerca delle fragranze che accompagneranno la nostra stagione estiva, tra bottiglie iconiche ed essenze esclusive.

L'Hanami fiorito di Guerlain

L'ultima creazione della maison in edizione limitata è Cherry Blossom.

Questa nuova edizione è il frutto di una collaborazione artistica con la pittrice sudcoreana Taein Song, la cui capacità di catturare l’essenza poetica dei fiori si intreccia con l’eleganza olfattiva del marchio.

Photo Credit: Courtesy Press Office

Per il Millésime 2025, l’artista ha trasformato l’iconica Bee Bottle in un dipinto che celebra la poesia della fioritura.

La decorazione floreale, realizzata con pittura colorata, prende vita grazie a precise pennellate applicate a mano, trasformando ciascun flacone in una creazione unica.

A impreziosirlo, un delicato nastro rosa, annodato a mano dalle Dames de Table, custodi di un sapere antico tramandato all'interno della maison da quasi due secoli.

Blanche Byredo: intenso e sensuale

Blanche Absolu de Parfum è un’interpretazione intensa e raffinata dell’iconico Blanche.

Un concentrato di purezza e forza creano una fragranza avvolgente in cui gli aldeidi si fondono con la vivacità del pepe nero e la luminosità del neroli, aprendo la strada a un cuore di rosa, viola e gelsomino acquatico.

Un’armonia olfattiva, trionfo di sensualità.

Photo Credit Courtesy Press Office

PENHALIGON'S: un viaggio olfattivo tra innocenza e tentazione

Ispirata a una storia d'amore proibita, questa "opera olfattiva" racconta la relazione segreta tra il giardiniere Finley e Madame Blanche.

Un profumo avvolgente e misterioso, dedicato a chi ama testare i limiti del proibito.

La collezione è celebre per i suoi design aristocratici e immaginari, che trasformano ogni profumo in un vero e proprio oggetto da collezione.

Photo Credit: Courtesy Press Office

Fortuitous Finley di Penhaligon's, è il frutto di un incontro tra le spezie e il cuoio che accompagna la viola mentre sboccia accanto al cardamomo e al pistacchio.

Ogni creazione della Portraits Collection di Penhaligon's è un'opera d'arte grazie al tappo scultoreo dorato, raffigurante una testa di cavallo, simbolo di forza, mistero e libertà.

L’incenso di Artisan Parfumeur: un classico contemporaneo

L’incenso, noto anche come olibano, fu scoperto da Jean Laporte in un viaggio in Medio Oriente. Il grande naso fu conquistato da questa resina che cresce sulle rive del Mar Rosso. Mathilde Bijaoui, creatrice de La Cérémonie de l'Encens, ha aggiunto cedro e pepe per creare un viaggio olfattivo che evoca l'antichità con un tocco moderno e raffinato. Una fragranza che è connessione profonda e anche un po' mistica tra mondo fisico e soprannaturale grazie a una scia setosa che incarna il cuore delle cerimonie antiche e avvolge di mistero e tradizione.

Photo Credit: Courtesy Press Office

L'Artisan Parfumeur “La Ceremonie de l'Encens” cattura così l'essenza del rito attraverso le sue note aromatiche: un tocco deciso di pepe che risveglia i sensi, seguito da un cuore affascinante di Hinoki, donando una sfumatura fumosa e resinosa.

L'architettura olfattiva è coronata dalla base di incenso, sandalo e mirra, che avvolge il tutto in una sensazione mistica e sacra.

IL CONSIGLIO DI X-STYLE:

Spruzzate la vostra essenza preferita su polsi, collo, caviglie ma non dimenticate le calze. Lo suggeriva Joan Collins “aggiungete la vostra fragranza preferita all’acqua di risciacquo dei vostri collant”. Perché il vostro profumo sia sempre un passo avanti.