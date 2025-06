Miami, Barcellona, Milano… Ogni giugno, le strade delle città di tutto il mondo si colorano di arcobaleni, musica, slogan e sorrisi.

Questo significa che il Pride Month è tornato.

Il mese dedicato alla celebrazione dell’orgoglio LGBTQIA+, alla memoria delle lotte passate e alla continua richiesta di uguaglianza che la comunità porta avanti, non è solo una festa, ma un momento di espressione identitaria che ha trovato - soprattutto nel mondo della moda e dello spettacolo - la sua cassa di risonanza più potente.

Le origini del Pride come lo conosciamo oggi

E’ il 1969 a segnare una svolta cruciale nel destino degli uomini e donne LGBTQIA+ fino ad allora oppressi e costretti a vivere margini nel segreto e nella vergogna, perché, proprio in quell’anno, l’ennesima rappresaglia violenta della polizia di New York nel locale "Stonewall Inn", porta alcuni dei membri della comunità a trovare il coraggio di ribellarsi dando il via a una lotta per i diritti civili che ancora oggi continua in certe aree del globo.

Tra i protagonisti delle rivolte Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, che nel giugno 1970 organizzano la prima “marcia dell’orgoglio gay” a New York, Los Angeles e Chicago.

A gettare però le basi del Pride come lo conosciamo oggi, saranno la fine dei ruggenti Anni 80 e l’avvento dei 90 che, con parate a tratti “carnevalesche”, cominciano ad affrontare importanti temi di attualità coinvolgendo anche ospiti illustri provenienti dalla politica, dallo spettacolo e dalla moda.

Indimenticabile fu il defilè di Jean Paul Gaultier per l’Autunno/inverno ’85/86 che portò per la prima volta in passerella modelli vestiti da gonne e abiti tradizionalmente femminili, o il successo discografico raccolto dal singolo “Vogue” e ispirato alle competizioni stilistiche e di danza messe in atto dalla comunità LGBTQIA+ che Madonna lanciò nel 1990 dalla Reunion Arena di Dallas, negli Stati Uniti.

Da sempre dunque la moda e il mondo dello spettacolo hanno giocato un ruolo cruciale in questa protesta pacifica diventando un potente mezzo espressivo per provocare, affermare e creare identità, come ci ha ricordato qualche anno fa la serie tv FX “Pose” che ha consacrato l'attivista MJ Rodriguez a vincitrice del Golden Globe come migliore attrice drammatica nel 2022.

Tra gli stilisti che più di altri hanno saputo interpretare questo grido di libertà e uguaglianza oltre Jean Paul Gaultier, anche Alexander McQueen, Tom Ford per Gucci, Gianni Versace e Balenciaga: tutti hanno portato sulle passerelle modelli non-binari, outfit genderfluid e collezioni orgogliosamente provocatorie.

Creatività e impegno sociale: le Pride Collection 2025

Mentre si continua a marciare, ballare e amare, il Pride ricorda a tutti che la libertà è un diritto, non un privilegio.

Così, anche quest’anno, sono numerosi i brand che hanno deciso di dare visibilità al mese arcobaleno.

Versace con i suoi occhiali da sole Medusa Biggie ha rinnovato il suo supporto all’ Elton John AIDS Foundation, impegnata nella lotta contro l’HIV.

Calvin Klein, con la complicità dell’attore Cooper Koch, ha lanciato “This is Love”, una linea di t-shirt, intimo e accessori con il logo rainbow CK devolvendo parte dei proventi a organizzazioni LGBTQIA+.

Nel mondo del denim - da sempre si batte al fianco di grandi rivoluzionari - Diesel è tornato a collaborare, per il quarto anno consecutivo con la Tom of Finland Foundation.

La capsule che si concentra sull’opera di Tom of Finland - maestro rivoluzionario dell’arte omoerotica del XX secolo - tra T-shirt, underwear, felpe ed accessori ha immortalato sui capi i momenti gioiosi della fondazione.

La campagna firmata dal fotografo Bruce LaBruce, ritrae modelli - selezionati attraverso l’app di incontri Grindr - in ambienti domestici semplici per esprimere senza artifici il desiderio, la sessualità e l'intimità di questa comunità.

E infine, a celebrare l’orgoglio dalla testa ai piedi, ci ha pensato Converse con una versione speciale e benefica delle sue iconiche Chuck Taylor All Star, decorate con simboli e colori del Pride 2025 per accompagnarci in quella marcia in cui la moda diventa dichiarazione di chi siamo e per cosa ci battiamo.

