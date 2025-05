Mini o midi, ecco come indossarla per un effetto "wow"

C’era una volta la gonna a palloncino, una nuvola di tessuto che avvolgeva le gambe con leggerezza, facendosi desiderare da intere generazioni di ragazzine.

Oggi torna sulle passerelle e nelle strade sotto il nome di Pretty Bubble, la nuova versione (più chic, più versatile, più cool!) di un grande classico del guardaroba femminile.

Le silhouette si dividono tra minigonne voluminose, perfette per un look audace e giovane, e longuette strutturate, ideali per chi ama l’eleganza.

Mini o midi, ma sempre “bubble”

La Pretty Bubble nella sua versione mini può essere corta e bombata, spesso abbinata a top crop o blazer over. I materiali vanno dal taffetà lucido al cotone tecnico, passando per versioni denim.

Ma la vera sorpresa è la Pretty Bubble longuette: vita alta, struttura scolpita, spesso arricchita da pieghe architettoniche o cinture che segnano la silhouette. Si porta con camicie bianche, body minimal o micro-cardigan.

Come abbinarla?

Il segreto è bilanciare i volumi.

Sì a capi asciutti nella parte superiore, sì a scarpe che slanciano (dai sandali con listini alle décolleté classiche), sì a colori neutri o pastello per un effetto bon ton.

Perché piace (quasi) a tutte?

Perché è nostalgica, moderna e femminile.

Quindi, che sia mini o midi, color pastello o total black, preparatevi: la gonna Pretty Bubble è il nuovo must-have di stagione.

