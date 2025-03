Le perle, regine tra i gioielli: lo styling tra red carpet e sfilate

Simbolo di raffinatezza, espressione di stile all'infinito. Stagione dopo stagione, è sempre il momento di indossare le perle. Non più gioiello "da vecchie zie" ma pezzi chiave per impreziosire il look, all'insegna dell'eleganza più classica, di un tocco vintage o frutto di rivisitazioni che le rendono contemporanee e sempre attuali.

Gioielli naturali dalle infinite possibilità di styling

Protagoniste delle serate più glamour e delle passerelle, le perle sono gioielli naturali che si prestano a innumerevoli possibilità di styling, dai più eleganti ai meno formali e casual.

Gabrielle Chanel è stata una grande amante di questi preziosi. Mademoiselle Coco era solita indossare collane di perle di varie lunghezze, sovrapponendole. Oggi si ritrovano con costanza tra i look di sfilata della maison, come nella collezione prêt-à-porter autunno inverno 2025-2026 appena presentata a Parigi, che le ha viste nuovamente protagoniste ed oversize, portate anche come borsa a tracolla. In precedenza, la collezione Cruise 2024-2025 aveva puntato sulla varietà delle dimensioni, dalle collane in versione bold alle cinture.

Un'altra sfilata Cruise 2025, quella di Gucci, ha portato in passerella le perle in diverse forme e combinazioni. Le collane sono state, infatti, abbinate a fiocchi in seta o a chiusure con gancio, per una rivisitazione in chiave moderna di un design classico.

Le perle sono state, inoltre, l'elemento chiave della collezione Giorgio Armani Privé per l’inverno 2025. Associate alla Luna, all'acqua, alla saggezza, alla purezza, all'amore, lo stilista le ha poste perciò al centro delle sue creazioni più preziose, incorporandole agli abiti e sulle superfici, moltiplicandole come gocce di rugiada sui tessuti leggeri.

Dall’alta moda all’alta gioielleria. Moderne e vintage, le perle sono anche al centro delle ultime creazioni di Tiffany, che ha reso quelle di Tahiti, varietà tra le più pregiate al mondo, protagoniste della linea Tiffany Titan by Pharrell Williams, terza fase della loro collaborazione. Selezionate a mano, presentano una tonalità di base grigia con riflessi che variano dal verde al viola. Il motivo distintivo si ispira al tridente di Poseidone, sovrano del mare e di Atlantide, la comunità di Virginia Beach dov’è cresciuto il designer.