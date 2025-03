Orizzonti: il nuovo viaggio del Brera Design Apartment alla design week 2025

Nel cuore di Brera, dove le storie si stratificano e il design si fa racconto, prende vita una nuova visione. In occasione della Milano Design Week 2025, lo studio Zanellato/Bortotto firma Orizzonti, un allestimento sospeso tra memoria e sperimentazione, ispirato al tema del Fuorisalone: Mondi Connessi.

L’orizzonte è un confine mutevole, l’ultima certezza prima che l’immaginazione prenda il sopravvento. È la linea che separa e insieme unisce, il punto di domanda tra il visibile e l’invisibile. Sopra il mare, è un confine liquido che si dissolve e si ricompone con le onde. Nella nebbia veneziana diventa ipotesi, un’ombra sfuggente tra acqua e cielo.

Nel deserto si allunga all’infinito, miraggio e promessa insieme. L’orizzonte cambia con la luce, con il vento, con lo sguardo di chi lo osserva. È il punto in cui la realtà sfuma nel sogno, la soglia tra il noto e l’ignoto. Per Giorgia Zanellato e Daniele Bortotto, è anche il simbolo di un dialogo in continua evoluzione. Due visioni che si incontrano e si contaminano, componendo uno spazio che è racconto per ambienti.

Ogni stanza è una tappa, ogni superficie una traccia. Visioni letterarie, fotografie sbiadite, frammenti d’arte diventano segni di qualcosa che è stato e di ciò che ancora deve accadere. “Siamo amici, prima di tutto” raccontano. “Da dodici anni esploriamo il design come viaggio tra oggetti, superfici e spazi. Ci piace oltrepassare confini, per questo affianchiamo realtà come Bolzan, Botteganove e Delsavio 1910. La nostra sfida? Restare fedeli a noi stessi, continuando a cercare storie da raccontare.”

Superfici, materiali, colori e segni grafici si intrecciano, dando forma a un luogo radicato nella tradizione e proiettato verso nuove possibilità. Un equilibrio tra passato e futuro che prende vita grazie alla collaborazione con i main partner Botteganove, Bolzan e Artecasa, e il contributo di Fenix, Rezina, Fischbacher 1819, Saba, Lunardelli, Ethimo, Davide Groppi, con il supporto di DelSavio 1910, Sikkens, Radici Carpet, Agape, Moroso, Lanerossi, Wall&Decò e CC-Tapis.

Arredi su misura e pezzi unici realizzati appositamente per l’appartamento raccontano un’idea di casa che è al tempo stesso intima e aperta, luogo di incontri, cene e conversazioni, dove il design non è solo forma, ma esperienza da vivere. La realizzazione del progetto è affidata ad Artecasa, impresa storica del Brera Design District, che ha curato il coordinamento e la posa dei materiali. Un orizzonte nuovo, ancora tutto da esplorare. Nel Brera Design Apartment, l’orizzonte non è un limite: è un invito a guardare oltre.