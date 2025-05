I nuovi mascara tecnologia per ciglia lunghissime e sguardo strepitoso

Texture leggere e modulabili per un look occhi ipnotico, audace, d’impatto e facile da creare

Uno sguardo che lasci il segno. Gli occhi, si sa, sono lo specchio dell'anima: il primo mezzo per esprimere sensazioni, sentimenti e comunicare con il mondo circostante. Il regno del beauty lo sa bene e promuove il mascara a un ruolo da protagonista assoluto. Lo fa rinnovando le formule e puntando su ricerca e design, per assicurare risultati visibili, lunga tenuta e ciglia dall'effetto "wow" assicurato.

Un "must have" iconico è il mascara Hypnôse Drama, tra i prodotti più amati di casa Lancôme. Anche la nuova versione waterproof offre un volume istantaneo fino a 17 volte superiore. Keratina vegetale, olio di jojoba ed estratti di rosa centifolia e rosa nera baccara nutrono e rinforzano le ciglia. Non cambia il caratteristico scovolino a forma di S: grande e sinuoso, segue e ricopre perfettamente tutta la rima ciliare.

Lancôme, Hypnôse Drama Waterproof Courtesy of Press Office

Oltre al nero, è disponibile anche nelle colorazioni blu e marrone, YSL Lash Clash Extreme Volume Mascara. Assicura fino a 24 ore di tenuta e un risultato "estremo" del 200% in più in sole cinque passate. L'innovativa formula di cera olio-in-acqua è arricchita con iris florentina, combinata con pigmenti iper-neri e potenziatori resistenti alle sbavature. "Arma segreta", lo scovolino doppio conico, per ciglia oversize.

YSL Beauty, YSL Lash Clash Extreme Volume Mascara Courtesy of Press Office

Nero ad alta intensità, 24 ore di tenuta, no transfer. Diorshow Overvolume è il mascara studiato per coniugare volume estremo e alta definizione. Assicura un aumento del volume del 440% (in base a un test strumentale) in modo istantaneo e un effetto dispiegante. Ad alta pigmentazione, il D-pantenolo aiuta a rivitalizzare e rafforzare le ciglia. Il packaging propone uno dei codici couture simbolo della maison Dior: il cannage.

Diorshow Overvolume Mascara Courtesy of Press Office

È invece ispirato al materiale rigenerato distintivo della maison Prada, il Re-Nylon, il packaging di Pradascope Lash Extending Volume. Dotato dell'innovativo scovolino a 180° Lift and Grip, è un mascara fashion potenziato dalla tecnologia. Grazie a un posizionamento strategico delle setole in fibra di nylon, le file centrali di questo particolare scovolino sono progettate per ricoprire generosamente ogni ciglio, creando una base di volume, mentre le file esterne separano e definiscono, vestendo le ciglia con una pellicola ultrasottile nero intenso, cremosa e ultra-flessibile.

Pradascope Lash Extending Volume Courtesy of Press Office

È custodito in un tubetto nero impreziosito con il logo Gucci in lettere dorate, Gucci Mascara Le Magnétisme.

Gucci Mascara Le Magnétisme Courtesy of Press Office

Dorato anche il tappo, che riporta il caratteristico motivo a scanalature verticali identificativo della maison. Anche questo nuovo mascara volumizzante e incurvante è caratterizzato da un applicatore esclusivo, progettato per amplificare il potere magnetico dello sguardo e creare uno spettacolare effetto a ventaglio dal nero intenso. Realizzato con 247 setole di due diverse lunghezze, disposte su dieci file, "cattura" con precisione anche le ciglia più sottili.

