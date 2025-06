Francesco Risso lascia la direzione creativa di Marni dopo 10 anni.

"Sarò per sempre grato a Renzo (Rosso) per aver creduto in me, per avermi dato il posto in prima fila in un viaggio che è diventato più di quanto avessi potuto immaginare”, ha dichiarato Risso. “Marni è stata uno studio, un palcoscenico, un sogno. Ha portato colore, istinto, cura e ha dato spazio alle persone per essere se stesse. Mi ha insegnato a costruire con sentimento e quanto possa essere potente una vera collaborazione. Grazie a tutto il team e a tutti gli amici che si sono uniti lungo il cammino, e a nuovi straordinari viaggi che ci attendono!”

L'audace evoluzione creativa che lo stilista ha saputo apportare nel corso degli anni rimarrà un cardine della storia di Marni.

Cresciuto in barca a vela, Risso approda nel mondo della moda a 16 anni, iscrivendosi all'Istituto Polimoda di Firenze. Poi gli studi al Fashion Institute Technology di New York e alla Central Saint Martins di Londra. La sua carriera comincia da Blumarine, sotto la guida di Anna Molinari, fondatrice del marchio, poi da Malo e da Alessandro dell'Acqua, fino all'arrivo nel dipartimento womenswear di Prada nel 2008. La nomina a direttore creativo di Marni è del 2016. Ora l’addio. L’ennesimo nel fashion system. Un cambio che riapre il gioco delle poltrone e dei toto-nomi. Chi lo sostituirà? E quale sarà il futuro dello stilista? Secondo i rumors, a prendere il suo posto potrebbe essere Niccolò Pasqualetti, trentenne stilista toscano emergente.

