Alla Reggia di Caserta sfila Max Mara con la collezione CRUISE 2026, intitolata Venere Vesuviana. Capi che riflettono sul corpo e lo stile femminili, portando in scena, rileggendola, la memoria culturale partenopea.

Nella location patrimonio Unesco sono tante le star accorse ad assistere allo show, aggiungendo alla magia dell’occasione e allo charme degli abiti tutta la loro allure. Icone del cinema e della moda che, con il loro stile, hanno sempre conquistato il mondo del jet set. In front row, tra gli altri, spiccano Sharon Stone, elegantissima con un abito color verde oliva, e Gwyneth Paltrow, raffinata in una creazione beige impreziosita da cristalli, Joey King con un look color ocra e Hayley Atwell in ottanio.

In prima fila alla sfilata Cruise 2026 di Max Mara Joey King, Gwitneh Paltrow, Sharon Stone e Hayley Atwell Credit: Getty Images

E alla cena di gala ecco Nicky Hilton con i genitori, Laetitia Casta, Alexa Chung, Candela Pelizza e altre personalità di spicco.

Max Mara sfila a Caserta ed è una parata di celebs

















































Un appuntamento all’insegna del glamour e dell’eleganza, per festeggiare la cultura italiana e l’artigianalità portate avanti dall’azienda di Reggio Emilia.

