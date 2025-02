New York Fashion Week, la moda nella Grande Mela

Trasparenze e bagliori di luce, quelle a cui sono abituate le star di Hollywood che nella Grande Mela sono a casa. Prosegue la New York Fashion, con la moda dell'autunno-Inverno 2025-26.

Passerelle, quelle del week end, dove ha sfilato l’eleganza decisa, perfino un po' appariscente con dettagli anche sopra le righe, vedo e non vedo, pietre preziose e metalli a decorare look impossibili da non notare.

Eppure finora a tenere banco è stata soprattutto e in totale controtendenza la sfilata di Calvin Klein, uno dei pilastri dello stile a stelle e strisce, che non saliva in passerella dall’addio di Raf Simons nel 2018. Occhi puntati sul debutto dell'italiana Veronica Leoni come direttore creativo, conosciuta per aver fondato il suo marchio Quira, finalista del LVMH Prize 2023.

Non ha deluso la Leoni. Anzi, con Fall Twenty Five ha riportato in scena lo spirito classico e puramente americano che definisce il brand, quel “monumentale minimalismo” simbolo delle collezioni di Calvin Klein a cavallo tra anni Novanta e Duemila, ma con un twist moderno. E la sua sensibilità pulita e raffinata si sposa bene con quella del leggendario designer americano, arrivato ad assistere alla sfilata con due delle sue muse, Christy Turlington e Kate Moss.

E mentre oggi sfilano Carolina Herrera e Tory Burch, c’è curiosità domani 11 febbraio – ultima giornata delle sfilate della Grande Mela - per Norma Kamali, Michael Kors Collection e Thom Browne. Poi via alla London Fashion Week (20-23 febbraio) e l’attesissima settimana della moda milanese (25 febbraio – 3 marzo), ricca di anniversari: i 100 anni di Fendi, Dsquared2, brand simbolo degli anni 2000, che celebrerà il suo 30° anniversario e i 60 anni di K-Way, il celebre marchio di giacche a vento.