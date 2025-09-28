Milano Fashion Week SS26: ecco i vincitori e i protagonisti della serata dei Sustainable Fashion Awards 2025
Il Teatro alla Scala ha reso omaggio a Giorgio Armani con un premio nato ad hoc, il Legacy Award, consegnato alla famiglia dello stilista da Anna Wintour. Fuori dal tempio della danza, la consueta sfilata di ospiti internazionali, da Jesse Williams a Iman
Nel penultimo giorno di Milano Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2026 è andata in scena la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2025, organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il supporto del Comune di Milano.
Ancora una volta nella cornice del Teatro alla Scala, sono stati consegnati i premi che celebrano personalità e realtà del fashion system che si sono distinte per la loro visione e il loro impegno nell’economia circolare e nella giustizia ambientale.
Il tributo a Giorgio Armani
Dopo i ringraziamenti del sindaco di Milano Beppe Sala dal palco, il mondo della moda seduto tra palchi e platea si è commosso di fronte al filmato che ha reso omaggio a Giorgio Armani, il genio creativo scomparso il 4 settembre scorso che ha ridefinito i confini della moda e contribuito alla promozione dei suoi valori.
Emozionato anche il ricordo di Anna Wintour, Chief Content Officer di Condé Nast e Global Editorial Director di Vogue che lo ha definito "un leone, un fiero difensore della sua famiglia e del suo lavoro", per poi affermare che “prima di lui esisteva solo il completo da uomo, rigido e ingessato. Lui ha liberato l'abito formale e, nel farlo, ha liberato la moda".
Per l’occasione, il Visionary Award, tradizionalmente assegnato nel corso della serata e conferito allo stesso Giorgio Armani nel 2022, è stato sostituito dal Legacy Award, consegnato proprio da Anna Wintour alla famiglia del signor Armani, sulla scia di un applauso che si è trasformato in standing ovation.
“Il Legacy Award a Giorgio Armani - ha spiegato Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana - riconosce un’eredità preziosa e la consegna alle generazioni future. La lezione di vita, creatività a imprenditorialità di Giorgio Armani costituisce un modello luminoso in un momento di profonda trasformazione della moda”.
E poi un momento dedicato al balletto con il Bolero di Ravel, coreografia di Maurice Bejart, interpretato da un applauditissimo Roberto Bolle.
I premiati
Infine, è stata la volta degli altri premi, che puntano a valorizzare temi come l'artigianato, l'inclusività, il capitale umano, l'impatto ambientale e sociale. The Craft and Artisanship Award è andato al Gruppo Tod's, il Groundbreaker Award ad Aura Blockchain Consortium - fondato dai principali player del settore per stabilire nuovi standard per l'industria del lusso, legati all'innovazione e alla trasparenza - il Diversity and Inclusion Award al designer americano Willy Chavarria, il Circular Economy Award a Regenesi – il brand made in Italy che investe al 100% sulla sostenibilità - il Climate Action Award a Schneider Group, il Biodiversity and Water Award a Ermenegildo Zegna Group, Human Capital and Social Impact Award a Saheli Women - impresa femminile di moda etica - il Bicester Collection Award for Emerging Designers a Sake, infine l’Education of Excellence Award a Kiton.
Il green carpet
Fuori dal teatro, in una piazza della Scala blindatissima, prima della cerimonia alcuni tra i nomi più influenti del mondo della moda e dello spettacolo hanno sfilato sotto una pioggia di flash e di obiettivi, dall’attore e attivista Jesse Williams alla supermodella Iman, all'attrice e produttrice cinematografica britannica Trudie Styler, moglie di Sting.
Sul green carpet anche le étoiles del Teatro alla Scala, Nicoletta Manni e Virna Toppi, venute per celebrare il connubio tra moda e danza all’insegna dell’"arte responsabile”.
