Milano Fashion Week SS26: quanto vale il settore moda per l'economia italiana
Non solo glamour: i dati CNMI mostrano il peso reale della moda sul PIL e anticipano come andrà il settore nel 2026
Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nella capitale mondiale dello stile. La Milano Fashion Week – Women’s Collection Primavera/Estate 2026, in programma dal 23 al 29 settembre 2025, non è soltanto un appuntamento glamour fatto di passerelle e star internazionali. È il momento in cui l’Italia mostra al mondo la forza di un settore che rappresenta una delle colonne portanti della nostra economia. La moda non è solo creatività, è industria, lavoro, esportazioni, cultura: un motore che, con i suoi numeri, continua a trainare il Paese e a renderlo competitivo sui mercati globali.
Il calendario e le novità dell’edizione 2025
Il programma della Fashion Week conferma l’ampiezza e la centralità del sistema moda italiano. Oltre 170 appuntamenti tra sfilate fisiche, digitali, presentazioni ed eventi collaterali ridisegnano la geografia creativa della città. I debutti dei nuovi direttori creativi di maison storiche come Gucci, Versace, Jil Sander e Bottega Veneta segnano un cambio di passo che gli addetti ai lavori attendono con impazienza. A questo si affianca lo spazio crescente per i brand emergenti, che trovano nel Fashion Hub di Palazzo Giureconsulti una vetrina internazionale, e un forte impegno sui temi della sostenibilità, dell’inclusione e della valorizzazione del made in Italy.
Moda e PIL: un’industria che traina il Paese
Il comparto moda in Italia pesa oggi molto più di quanto appaia nei riflettori delle passerelle. Secondo un'analisi di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) pubblicata a fine 2024 pesa per il 5% sul PIL nazionale per un giro d'affari di 75 miliardi di euro di valore aggiunto, con 65 miliardi provenienti dalle esportazioni.
La congiuntura economica e la situazione geopolitica attuali hanno avuto un impatto determinante sul settore nel 2025. Nel report Fashion Economic Trends di Camera Nazionale della Moda Italiana, infatti, si segnala un calo di fatturato, nel primo semestre dell'anno, del -4,3% (-4,5% nei settori core, -3,5% in quelli collegati).
Le esportazioni, vero motore del comparto, segnano un -5,5% nei primi cinque mesi, mentre le importazioni crescono. Il saldo commerciale resta positivo, ma in riduzione rispetto al 2024.
Moda italiana, le previsioni economiche per il 2026
Il rapporto CNMI prevede per il 2026 una moderata ripresa dopo due anni complessi. La crescita dovrebbe poggiare sul ritorno graduale delle esportazioni e su una stabilizzazione dei costi produttivi, pur in un contesto ancora incerto.
I settori collegati, come cosmetica, gioielleria e occhialeria, sono attesi in leggero vantaggio grazie alla maggiore capacità di innovare e di reggere la domanda internazionale. Il Made in Italy potrà consolidare la propria posizione puntando sulla diversificazione dei mercati e sul rafforzamento del valore percepito.
Leggi anche:
Milano Fashion Week: debutti, eventi e sfilate nel segno di Giorgio Armani
Contenuti consigliati
- entertainment
Bad Bunny entra nella storia con la performance più vista di sempre
Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop
- entertainment
Seven: 30 anni di un thriller cult dall’estetica oscura
Uscito il 22 settembre 1995, Seven ha ridefinito l’estetica oscura degli anni ’90 con fotografia desaturata, titoli disturbanti e costumi anti-glamour. Trent’anni dopo, resta un cult capace di trasformare il buio urbano in linguaggio visivo universale
- living
L’edificio che ospitava la famosa scuola del Bauhaus compie 100 anni
Architettura, design e oggetti famosi che continuano a ispirare. Tutto quello che c’è da sapere su un movimento che ha cambiato il mondo
- fashion
Milano Fashion Week SS26, chi si siede in prima fila?
Se il front-row un tempo era un affare da dive, oggi tutto è cambiato. Dai buyer, alle influencer, alle star della Gen Z. Ecco a chi vanno gli inviti più ambiti delle sfilate
- lifestyle
Fiorire in autunno: le mostre-mercato imperdibili per vivere fiori e natura con stile
Dal castello medievale al giardino rinascimentale, l’autunno italiano sboccia tra mostre-mercato e rassegne floreali. Una guida chic e colta per amanti della natura, anche dilettanti curiosi
- fashion
Il Ballo dei Debuttanti - Louise Trotter, l'ardua sentenza
La Fashion Week di Milano SS26 sarà il suo momento-debutto: presenterà la sua prima collezione prêt-à-porter sotto l’egida di Bottega Veneta il 27 settembre
- fashion
Demna Gvasalia debutta da Gucci con La Famiglia: una nuova era per la maison
Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook “La Famiglia”, tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina
- lifestyle
Milano Fashion Week: le 5 mostre imperdibili da aggiungere al calendario
Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili
- X-STYLE PER ACCADEMIA DEL PROFUMO
Premio Accademia del Profumo 2025: una notte di bellezza e arte al Teatro alla Scala
X-Style per Accademia del Profumo
- fashion
Calzini e tacchi: il trend moda per l'autunno da non perdere
Dal bon ton di Chanel al grunge londinese di Isabel Marant fino ai calzettoni pop di Vivienne Westwood: la combo sock and heel è il must-have della stagione fredda, capace di trasformare ogni look in un mix chic e originale
- lifestyle
Made in Milano: i 10 luoghi che raccontano la moda, anche quando non c’è una sfilata
Milano è la capitale italiana della moda, ma non solo a settembre e febbraio. Il capoluogo lombardo è infatti ricco di luoghi che vivono e respirano anche lontano dai riflettori delle Fashion Week
- living
Il meglio del London Design Festival 2025
Dalle installazioni monumentali alle nuove tendenze di design, fino al 21 settembre
- lifestyle
Pietro Terzini in mostra all'Ambrosiana con Are You In Love? No I’m In Milano
Uno degli artisti più osservati del momento, figlio dei social che si ispira al mondo della moda. In esposizione i suoi messaggi che diventano arte, tra specchi iconici e neon
- entertainment
Monica Bellucci e Tim Burton: la fine di un amore da favola
Si erano incontrati al Festival di Lione del 2022, da allora la storia sembrava andare a gonfie vele. La rottura arriva oggi come un fulmine a ciel sereno e sorprende
- lifestyle
Cate Blanchett e Tilda Swinton: quando le dive del cinema diventano opere d’arte
La Blanchett porta a Piacenza Manifesto di Julian Rosefeldt, mentre la Swinton è protagonista della retrospettiva OnGoing ad Amsterdam. Due mostre uniche che raccontano il cinema come arte
- X-STYLE PER PUPA
Pupa Milano ti invita alla Milano Beauty Week per quattro giorni di beauty experience, masterclass e special guest
X-STYLE PER PUPA
- fashion
I nuovi volti iconici delle Maison
La stagione delle campagne pubblicitarie si apre con un cast stellare: da Scarlett Johansson a Paris Hilton
- fashion
Giacche di pelle: il ritorno del cult che non passa mai di moda
C’è un capo che non conosce stagioni, la giacca di pelle. Da sempre simbolo di ribellione, fascino rock e libertà. Le passerelle la propongono, le dive la indossano, lo streetstyle la porta ovunque
- entertainment
Festival della Filosofia di Modena: l'educazione al centro della riflessione
È paideia il tema della 25esima edizione del festival della filosofia che si terrà il 19, 20 e 21 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo
- fashion
Jeans per l’autunno 2025: i trend denim più cool di stagione
I jeans sono un capo intramontabile: ispirazioni da streetstyle e sfilate per lo shopping d’autunno, tra nuove forme e colorazioni di tendenza
- X-STYLE PER SHISEIDO
Sfidare le leggi del tempo, grazie alla nuova formula di un siero rivoluzionario. L'alleato per combattere i sette segni dell’invecchiamento
X-STYLE PER SHISEIDO
- lifestyle
Cantine di design in Italia: quando il vino incontra l’architettura e l’arte
Dalla Maremma al Chianti, dall’Umbria alle Langhe, queste cantine sono le nuove mete del turismo del vino: luoghi dove degustare grandi etichette immergendosi in architetture e in installazioni
- lifestyle
Bouquet da sposa autunnali: tra foliage, bacche e...addio total white!
Il matrimonio in autunno ha un fascino unico dove i fiori diventano protagonisti con i colori della terra e del tramonto