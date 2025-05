Il 26 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Aperitivo. Rooftop, angoli segreti all’aperto e terrazze prestigiose: ecco la nostra selezione per un brindisi d’autore

C’è sempre un buon motivo per sorseggiare un aperitivo. Rivedere un’amica, lasciare il marito a guardare Napoli-Cagliari o Como-Inter, un finale di campionato ruggente, e ritagliarci un momento esclusivo, provare quel nuovo cocktail che ci ha suggerito la collega in ufficio, organizzare una rimpatriata con i compagni del liceo, uscire con quel ragazzo che ci corteggia senza le formalità della classica cena… Insomma, la lista di ragioni è lunga. Ne serve un’altra? Il 26 maggio è il World Aperitivo Day, la giornata mondiale dedicata a uno dei più antichi e rituali italiani.

Scopriamo insieme alcuni luoghi iconici per un aperitivo a Milano in grande stile.

Dai rooftop con vista skyline agli hotel 5 stelle immersi nel verde, ecco gli indirizzi più chic per un cocktail.

Ceresio 7: tra piscine e skyline

Iconico e scenografico, il rooftop firmato Dsquared2 è un’oasi sopraelevata con due piscine e vista spettacolare sui tetti della città.

Il drink perfetto? Un Ruby al tramonto, a base di vermuth e arachidi salate, con piccoli assaggi gourmet da condividere a bordo piscina.

Terrazza 12: charme Anni 50 vista Duomo

Questa terrazza è un omaggio all’eleganza vintage. Design raffinato, luci soffuse e panorama romantico. Qui l’aperitivo si accompagna a crudi di mare e bollicine d’autore. La vista sul Duomo è la vera chicca.

Terrazza Gallia: eleganza davanti alla Stazione Centrale

Questa terrazza all’ultimo piano dell’Excelsior Gallia Hotel propone un aperitivo ricercato, in bilico tra tradizione e sperimentazione.

L’ambiente è raffinato, con clientela internazionale e una cocktail list studiata per stupire anche i palati più esigenti.

Divertente e très chic l'aperitivo servito nelle teiere.

Il Bar del Bvlgari Hotel: un'oasi verde nel cuore di Milano

Incastonato in un giardino segreto nel cuore di Brera, Il bar del Bvlgari è l’indirizzo perfetto per chi cerca tranquillità e lusso. Una spettacolare parete in vetro si apre sulla luminosità e sulla quiete del giardino.

L'ora del cocktail si colora dei sapori del classico aperitivo italiano con un'ampia scelta di drink tradizionali e innovativi. La carta dei cocktail Bvlgari presenta creazioni uniche con profili aromatici ispirati a opere d’arte.

L'eleganza discreta del Mandarin Oriental

Elegante e mai ostentato, con un design contemporaneo che mescola dettagli orientali e linee pulite d’ispirazione milanese.

Nella bella stagione, l’aperitivo si sposta nel cortile interno, un giardino urbano segreto che regala una pausa dal caos cittadino.

La drink list è curata da esperti mixologist e cambia stagionalmente.

Perfetti i grandi aperitivi classici reinterpretati: Negroni al tè nero, Martini al sakè, Spritz allo yuzu.

Lu Bar: la Sicilia a Milano

Eleganza parigina e stile siciliano, con interni caratterizzati da materiali naturali, piante e dettagli artistici.

Così la famiglia della stilista Luisa Beccaria porta la tradizione siciliana a Milano.

Punto di incontro tra socialité e vip, si sviluppa all’interno del portico sud di Villa Reale, in una veranda scaldata dalle note della musica jazz.

Perfetti gli arancini con un calice di Nero d'Avola.

