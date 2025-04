Milano Design Week, gli appuntamenti food da non perdere

Menù speciali, nuovi cocktail, collaborazioni inedite e non solo. In occasione del Salone del Mobile e del Fuori Salone, la città sarà ricca di eventi anche per chi ama mangiare e bere bene. Oppure vuole scoprire lati inediti della tavola. Ecco la nostra selezione

Un cocktail list per i 25 anni di Armani/Casa

Una nuova lista cocktail all’Armani/Bamboo Bar, icona dello stile milanese, celebra i 25 anni di Armani/Casa. Da provare quattro drink inediti, ispirati ai temi iconici delle collezioni del marchio fin dalla sua nascita nel 2000, che rendono omaggio all’eleganza e allo stile senza tempo del brand. Un viaggio tra stile, creatività e sapori inconfondibili, ideale per chi vuole vivere il capoluogo meneghino nella Design Week al massimo del suo fascino.

Un viaggio tra gusto e creatività con Missoni al Principe di Savoia

Un viaggio tra gusto e creatività, dove design e mixology si incontrano in un equilibrio di stile e sapore. Il Principe Bar, all’interno dell’Hotel Principe di Savoia - Dorchester Collection (piazza della Repubblica 17), si veste di nuovi colori con l’esclusivo takeover firmato Missoni. Dal 2 aprile, e per tutto il mese, la maison di moda reinterpreta gli spazi con i suoi iconici pattern, avvolgendo l’ambiente in un mix di nuance, tessili raffinati e dettagli di design. L’esperienza si completa con una drink list creata ad hoc, dove lo stile del brand prende vita in quattro signature cocktail, tra cui le proposte con protagonista Malfy Gin x Missoni. Ad accompagnare, una selezione di canapè tematici, pensati per esaltare i sapori e l’estetica del brand.

I profumi di Alghero nello spazio incantato di Antonio Marras

È ormai un appuntamento immancabile della Design Week, giunto alla settima edizione, il Temporary Bistrot & Restaurant Famiglia Rana, dal 7 al 13 aprile allo Spazio Marras. Un universo onirico con tanto di suggestivo cortile in via Cola di Rienzo 8. In cucina lo chef stellato Francesco Sodano del Ristorante Famiglia Rana (1 Stella Guida Michelin) di Verona, che offre un percorso gastronomico ispirato ad Alghero, città natale dello stilista Antonio Marras. Tra le proposte Capasanta e prosciutto, Risotto con burro affumicato alle alghe, caviale d’aringa ed emulsione di ricci di mare e il dessert Mandorla, cappero e cedro liscio di Sardegna. È aperto per colazione, per un pranzo informale o per cena. E che dire dell’aperitivo glamour da sorseggiare in giardino all'ombra del glicine? Da provare!

L’arte calzaturiera dei Fratelli Rossetti incontra quella gastronomica

Un racconto fatto di materiali, forme e sapori, dove l'artigianalità si fonde con la tradizione per esaltare il Made in Italy. Così le vetrine della storica Boutique Fratelli Rossetti di corso Magenta 17 danno vita a un’installazione che celebra l’incontro tra due eccellenze italiane: Fratelli Rossetti e Casa Marrazzo. Un dialogo di saperi e tradizioni reinterpretati dalla chef designer Mimosa Misasi che trasforma il set in una metafora vivente dell’artigianalità italiana: l’arte calzaturiera e quella gastronomica. Due realtà che condividono gli stessi valori, in primis l’amore per il “saper fare”.

La più antica casa di aceto balsamico di Modena si tuffa nell’arte contemporanea

“Luci e Colori: Dialoghi Contemporanei” è la mostra con le opere di Marco Lodola e Daniele Fortuna che prende vita nelle boutique di Acetaia Giusti in via Spadari 6 e corso Como 3, dal 6 al 13 aprile, con Deodato Arte. Luci e colori si rincorrono, creando un dialogo visivo che si nutre di contrasti e armonie: da una parte la luminosità accattivante delle opere di Lodola, celebre per le sue sculture e illustrazioni ispirate alla Pop Art; dall’altra la forza materica di Fortuna, che reinterpreta le icone della mitologia e della storia dell’arte con opere in legno dipinte a mano. Giovedì 10, dalle 17:30 alle 20:30, in via Spadari 6, Deodato Salafia, Ceo di Deodato Arte, e Claudio Stefani, Ceo di Acetaia Giusti, la più antica casa produttrice di aceto balsamico di Modena - nel 2025 celebra i 420 anni - racconteranno la nascita di questo progetto.

Milano celebra il design con il rito più amato: l’aperitivo

All’ombra della Madonnina il design viene celebrato con il rito più amato di Milano: l’aperitivo. Casa Brera, a Luxury Collection Hotel, Milan, Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan e Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club sono tra gli indirizzi coinvolti in CIN CIN MILANO, il progetto editoriale di Tuorlo Magazine che racconta l’universo dell’aperitivo durante il Salone del Mobile. Una guida ai locali perfetti dove fare un brindisi all’ora del tramonto e trovare in esclusiva un cocktail by Prosecco Doc. Terrazza Gallia, propone “Peach in Ploom”, un twist sul Bellini. “Burraco” è invece il cocktail pensato da Casa Brera, che presenta un drink agrumato e bilanciato, con Gin Hendrick's Gran Cabaret, Amaro Santoni, Prosecco DOC e Sherbet alla vaniglia e agrumi. Infine, il Bistrot Bertarelli 1894, all'interno del prestigioso Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club, partecipa all’iniziativa con "The Italian Cousin", una miscela avvolgente composta da una zolletta di zucchero, cacao, Walnut Bitter, Brandy Vecchia Romagna Etichetta Nera e Prosecco DOC.

La pasta 3d si assaggia e si ammira

Una nuova esperienza culinaria, da Tommasi, locale chic di piazza Giovane Italia 2, nei pressi di Santa Maria delle Grazie: qui si può gustare l'aperitivo in collaborazione con Artisia, la pasta “tecnologica” stampata in 3d da mangiare con le mani in un sol boccone abbinata ai cocktail. Impastata a mano e poi stampata in 3d, Artisia è presentata per la prima volta alla Design Week ed è anche una dei protagonisti di Prendete & Mangiate, la mostra curata da Carolina Levi, prodotta da 5VIE Design Week 2025, in una delle stanze dell’appartamento di Via Cesare Correnti 14, che esplora il tema della tavola in una declinazione diversa, più poetica e concettuale, ovvero la tavola come luogo di incontro.

Il ristorante cinese diventa spazio espositivo

Durante la Design Week anche un locale può trasformarsi in spazio espositivo. Come succede al Bon Wei, un ristorante di alta cucina regionale cinese progettato dall’architetto Carlo Samarati nel 2010 secondo i canoni della Cina contemporanea, ma ancora oggi attuale negli arredi e nel panorama della ristorazione asiatica di alta gamma. Dal 7 aprile, e per tutto il mese, espone sui suoi tavoli Andon, wireless lamp di Ichendorf Milano disegnate da Denis Guidone, designer milanese con studio a Tokyo, che ricordano delle lanterne moderne. Tra le specialità da gustare, l’anatra laccata alla pechinese e una carta di 24 ricette selezionate all’interno della “badacaixi”, le 8 regioni gastronomiche del grande Paese asiatico.

A spasso di golosità nel Giardino delle meraviglie

Eataly Milano Smeraldo ospita il Giardino delle meraviglie, l’installazione immersiva della designer Elena Salmistraro, parte del progetto Cre-Action di Interni. Dal 7 aprile i visitatori del negozio di Piazza XXV Aprile potranno avventurarsi in un percorso che si snoda tra piante, colori e forme vibranti: un universo di creatività ed emozione. Il viaggio inizia all’ingresso e si sviluppa fino al ristorante Food&Pizza Theatre. A rendere il tutto ancora più coinvolgente è un’imponente illustrazione sulla facciata del negozio che invita a immergersi in questo viaggio nel mondo della fantasia. Così anche una semplice spesa promette di essere un’esperienza coinvolgente.

Il nuovo design bar in via Durini

Un’eccellenza italiana nel mondo del design, Cassina, si unisce a Strucchi Vermouth e Bitter, il nuovo brand di Paolo Dalla Mora, noto imprenditore del settore degli spirits, per dar vita a Strucchi x Cassina Café. Il bar, in via Durini, apre le porte al pubblico internazionale, ai milanesi e agli amanti del design per la colazione, un pranzo veloce e l’aperitivo con L’Ora del Vermouth durante la Milano Design Week 2025. Poi proporrà un’ampia selezione di signature cocktail insieme a un programma curato di attività ed eventi a partire dal mese di maggio.