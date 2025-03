Milano Design Week 2025, gli eventi da non perdere e le nuove tendenze dell’abitare

Benvenuti alla Milano Design Week 2025, un’esperienza che mescola creatività, innovazione e una buona dose di resistenza fisica. Perché sì, tra una preview esclusiva e un’installazione mozzafiato, c’è da macinare chilometri, ma ne vale sempre la pena. Il conto alla rovescia è iniziato e Milano si accende, letteralmente. I tram storici della città si vestono con la nuova campagna del Salone del Mobile.

Il tram “vestito” da Dentsu Creative Italy

Milano 2025, affiancati da bus, schermi digitali e una rete capillare di affissioni che da Genova a Roma scandisce l’attesa per il grande appuntamento dall’8 al 13 aprile a Rho, dove torna protagonista Euroluce con nuove visioni sulla luce e il suo ruolo nell’abitare. Firmata da Dentsu Creative Italy, la campagna di comunicazione si affida all’obiettivo di Bill Durgin, maestro della body photography, per raccontare il dialogo tra corpo e materiali – legno, metallo, tessuto, bio-plastica e luce – in un equilibrio visivo che parla la lingua del design nella sua forma più essenziale.

Gli eventi del Fuorisalone

Quest’anno gli eventi del Fuorisalone si distribuiscono su un’area ancora più ampia e la mappa del design si ridefinisce. Alcova si conferma un appuntamento imprescindibile con il suo nuovo habitat a Varedo, mentre nel cuore di Milano si esplorano nuove geografie creative, da Nilufar Depot in via Lancetti, tra ricerca e collezionismo, all’Isola Design District, sempre più punto di riferimento per il design indipendente. La Barona si anima con Labò e le sue sperimentazioni, mentre via Sammartini diventa il palcoscenico di Dropcity, progetti che ridefiniscono il volto del design underground.

Invisible Visible l’installazione di Google al Garage 21 di Via Archimede

E poi ci sono i poli storici del Fuorisalone, da Tortona a Brera fino alle 5VIE, senza dimenticare gli showroom del centro, dove l’eleganza e la ricerca si incontrano in spazi iconici.

Prima Assicurazione e Toilette Paper ai Bastioni di Porta Venezia

E per chi il design vuole viverlo davvero, senza lasciarsi scoraggiare dai costi di una Milano che durante la Design Week diventa più esclusiva che mai, torna The Glitch Camp, un campeggio urbano gratuito per 600 studenti universitari tra i 18 e i 30 anni negli spazi del Centro Sportivo “Enrico Cappelli”. Un rifugio per chi vuole seguire il design con uno sguardo critico, vivere la città senza compromessi e connettersi con una community di creativi. Un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Milano e Milanosport SSD S.p.A., un’occasione per stare dentro al fermento della settimana senza rinunciare a uno spazio condiviso.

Il programma è intenso, le distanze si allungano, ma niente paura, ci siamo noi di X-Style digital. Come moderni Virgilio, vi guideremo tra eventi e installazioni, apriremo le porte delle location più esclusive e vi faremo sbirciare le anteprime che detteranno le tendenze dell’abitare.

Palazzo Moscova 18, trasformato in glo Creative Hub da Michela Picchi

Esploreremo il ruolo della luce nel design, testeremo divani dalle forme inaspettate e incontreremo i protagonisti di questa edizione.

Pronti a partire? Buon design a tutti!