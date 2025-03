La lezione di stile di Daniel Craig

Daniel Craig incanta tutti. A poche ore dal suo arrivo in Italia, già non si parla d'altro. Il suo ultimo film, Queer, di Luca Guadagnino è in uscita il 17 aprile e già fa discutere la critica.

Per la stampa internazionale è “straordinario”, “divertente”, “struggente”. Per alcuni rappresenterebbe addirittura il ritorno di Craig sugli schermi, smessi i panni di James Bond che l'hanno consacrato nell'Olimpo di Hollywood.

Queer vola alto e soprattutto in alcune scene dà una grande lezione di cinema, mettendo l'accento sulla fragilità del protagonista, Lee, un uomo in bilico tra fascino e disorientamento. L'attore ha dichiarato che interpretare un personaggio così complesso, a questo punto della sua carriera, è stato qualcosa che non avrebbe mai potuto immaginare né prevedere.

L'amore della sua vita, la moglie Rachel Weisz

Daniel Craig per tutti resta comunque 007. La sua impresa più importante però è stato il matrimonio la magnetica Rachel Weisz, attrice da Oscar e femme-fatale, celebrato a New York nel 2011, a sei mesi dal loro primo incontro.

Photo Credit - Getty Images

Una coppia, la loro, cool, ma estremamente low-profile. Daniel e Rachel si sono conosciuti negli anni Novanta ma la scintilla è scattata nel 2010 quando si sono ritrovati sul set di Dream House.

I due attori si sono promessi amore eterno in una cerimonia blindatissima, con soli quattro invitati, due dei quali, erano i loro rispettivi figli. Rachel è madre di un diciottenne avuto dal regista Darren Aronosky, Daniel ha una figlia di 33anni, Ella, con l'attrice Fiona Loudon.

Della loro quotidianità si sa molto poco, niente copertine, niente paparazzi.

Soltanto amore e una splendida bambina insieme, Grace, nata nel 2018.

Daniel Craig, che di mestiere fa l’uomo più desiderato del pianeta (o almeno lo faceva fino a No Time To Die), quando parla della moglie abbassa lo sguardo e sorride come un liceale al primo appuntamento.

E Rachel? Ogni tanto le scappa un commento: “Mio marito è un uomo straordinario”, ha detto in una delle rarissime interviste.

Tutto il resto è privacy rigorosa e assoluta.

E quindi sì, in un’epoca in cui le coppie durano meno di una serie tv, sapere che James Bond è ancora innamoratissimo di sua moglie, fa proprio ben sperare.

Photo Credit - Getty Images

La carriera segnata dal ruolo di James Bond

Daniel Craig è uno degli attori più iconici della sua generazione, noto soprattutto per il suo ruolo di James Bond, l'agente segreto britannico, un personaggio che ha impersonato per cinque film della saga di 007.

Nato il 2 marzo 1968 a Chester, in Inghilterra, Craig ha avuto una carriera splendente, dal teatro al cinema, ma è stato senza dubbio il suo ruolo da 007 a renderlo famoso in tutto il mondo.

Daniel racconta spesso che quando guarda le immagini dei film ancora non ci crede, che non riesce a staccarsi da quella figura perché ha rappresentato una parte importantissima della sua vita, una delle sue gioie più grandi.

Ricorda anche con nostalgia quando la regista della saga gli annunciò che quel ruolo era suo: era in un supermercato e ha subito comprato della vodka per farsi un Martini, finendo poi invece la serata ubriaco al bancone di un bar.

Queer: "Il sesso non mi imbarazza"

Oggi per Craig un nuovo colpo di scena con questo nuovo ruolo in Queer.

E racconta, quasi stesse parlando di se stesso, quel "buco dentro" che attraversa il suo personaggio e che sta cercando di riempiere con l'amore, che lo aiuta a trascendere dalla sua tristezza.

Sulle scene di sesso presenti nella pellicola di Guadagnino ha sottolineato che tra le cose che lo imbarazzano non c'è sicuramente il sesso.

Anche se, resta l'amore per Rachel Weisz, per Craig, la ricerca più ambita e la fortuna più grande.