Tra tecnologia e umanesimo Lexus torna alla Design Week 2025

Seguendo il fil rouge visionario che da sedici anni lega Lexus alla più grande manifestazione al mondo dedicata al design, prendono vita una serie di progetti che sfidano le convenzioni e superano i confini della mobilità creando esperienze straordinarie.

Come una farfalla che con il suo movimento ha il potere di cambiare il mondo, la visione multi-tecnologica di Lexus fa volare il gruppo automobilistico di lusso in Europa e nel mondo.

Combinando la filosofia tradizionale giapponese con le tecnologie più all’avanguardia del settore, anche in occasione di questa Design Week, Lexus cattura lo spirito della comprensione reciproca tra uomo e macchina per regalarci, al Superstudiopiù di Via Tortona fino al 13 aprile, emozioni, fino ad ora, inesplorate.

Experience Amazing tra futuro, innovazione e co-creazione

Dopo aver collaborato con artisti e designer di fama mondiale del calibro di Philippe Nigro, Neri Oxman, Sou Fujimoto e Rhizomatiks, quest’anno, Lexus presenta “A-UN”, un’ installazione immersiva sviluppata in collaborazione con l’agenzia creativa SIX di Tokyo e lo studio di design STUDEO.

Ispirata al concetto giapponese del “A-Un no Kokyū”, utilizzato per descrivere un livello di armonia perfetto come quando, ascoltando un’orchestra, si ha l’impressione che il suono provenga da un solo corpo, “A-UN” ci trasporta in una dimensione in bilico tra sogno e realtà.

Combinando i principi del Black Butterfly - il sistema di controllo a doppia interfaccia sviluppato per la concept car LF-ZC, già musa ispiratrice della scorsa Design Week - l’opera, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di artigianalità, ricerca e tecnologia, prende vita all’avvicinarsi dello spettatore.

Erta nel buio suggestivo che avvolge SuperstudioPiù, “A-UN” deve la sua imponenza ad uno schermo a forma di Black Butterfly della larghezza di oltre dieci metri realizzato a mano intrecciando circa 35 chilometri di fibra di bambù e che, sincronizzandosi con il ritmo cardiaco del pubblico, proietta colori e fluttuazioni ispirate alla natura.

Il risultato è quella “Experience Amazing” a cui, da qualche tempo, il brand ci ha abituato.

Ad illuminare l’ambiente che Lexus predilige per la sua presenza alla kermesse milanese, anche “Discover Together” con tre emozionanti progetti di co-creazione.

"Earthspective" firmato da Bascule Inc. che ci offre uno sguardo inedito sul nostro pianeta direttamente dall’immensità dello spazio e ci trasforma in viaggiatori capaci di lasciare un’impronta incisa nel futuro dell’universo.

Per riflettere sul tema della riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle grandi città, “Our Energy Nexus”, valorizza invece il potere delle azioni collettive.

Interagendo con i dati in tempo reale relativi alla qualità dell’aria di Milano e incanalando il calore dei visitatori attraverso il Black Butterfly, il progetto realizzato dai creativi della North Eastern University di Boston consente ad ognuno di dare luce a stelle metaforiche, il cui scintillare simboleggia l’aria che si purifica.

Con “Discover you Butterfly”, infine, il Lexus Design Team giapponese cattura il potere trasformativo delle piccole azioni.

L’opera, ispirata al noto “effetto farfalla”, plasma un mondo in cui ogni ospite con il proprio movimento influenza quello di altre innumerevoli farfalle.

Ogni minimo battito d’ali contribuisce a creare un’onda di bellezza e cambiamento raccontando l’essenza dinamica ed in continua evoluzione del brand automobilistico di lusso.

Oltre la Milano Design Week Lexus guarda alle nuove generazioni

Con lo sguardo ben rivolto alle prossime generazioni, il progetto “Discover Together” ha anticipato il rilancio, quest’estate, del prestigioso “Lexus Design Award”.

La competizione internazionale dal 2013 è dedicata alla crescita e al sostegno dei creativi emergenti attraverso il dialogo e la co-creazione e tornerà protagonista dell’edizione 2026 della Milano Design Week con il nome di “Lexus Design Award - Discover Together".

Inoltre, Lexus Italia ha avviato una partnership con la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano creando un legame vicendevolmente proficuo tra industria automobilistica e mondo accademico.

Con il progetto "Lexus Design Visionary LBX" gli studenti hanno lavorato su progetti che esplorano il futuro del design automobilistico, immaginando nuove soluzioni estetiche e funzionali per LBX.

Questo viaggio creativo e di ricerca, partito da Roma con una Design Residency, rappresenta un altro esempio di come Lexus abbia a cuore lo sviluppo di nuove visioni per valorizzare il design delle proprie vetture.

Attraverso il design Lexus rivoluziona la mobilità

L’amore per l’automotive e l’attenzione per l’individuo continuano a guidare il futuro della mobilità premium di Lexus con una nuova gamma di veicoli che ridefiniscono il piacere di guida e la sicurezza.

Tra questi, non solo la concept car LF-ZC che, unendo funzionalità e bellezza, ha ancora una volta testimoniato la visione del brand riguardo ai veicoli BEV, ma anche RZ.

Il SUV elettrico di lusso di ultima generazione migliora la precisione di guida e la reattività del veicolo in tutte le condizioni grazie all’innovativo sistema di sterzo elettronico Steer-by-Wire, aumenta le prestazioni della batteria, riduce i tempi di ricarica e presenta un design interno elegante e sostenibile, composto per il 30% da fibre di origine vegetale.

Affidabilità, design distintivo e valore nel tempo confermano la leadership di Lexus nel mondo anche oltre l’importante kermesse meneghina.