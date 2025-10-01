Lee Miller a Torino: surrealismo e guerra in cento sessanta immagini

Un’esistenza poliedrica, quella di Lee Miller , fatta di viaggi, amori, scatti memorabili e intuizioni che hanno segnato la storia della fotografia.

Copyright_LeeMillerArchives_Nusch Éluard seduta su un’auto. Golfe Juan, Francia, 1937 © Lee Miller Archives, England 2025. All rights reserved. leemiller.co.uk Courtesy Press Office

La mostra, che si potrà visitare fino al 1° febbraio 2026 , racconta poi il passaggio drammatico alla Seconda Guerra Mondiale. Trasferitasi in Inghilterra, la Miller lavora per “Vogue”, realizzando dapprima immagini surreali della Londra bombardata, come nella sorprendente “Fire masks”, e poi scegliendo di seguire le armate alleate in Europa. Ne nascono reportage indimenticabili: l’assedio di Saint-Malo, la liberazione dei campi di concentramento, le città distrutte viste con l’occhio di chi non rinuncia mai a cercare un senso estetico anche nella tragedia. Colpisce, oltre alla forza delle fotografie, anche la scrittura che le accompagna: Miller firma infatti i testi pubblicati su “Vogue”, dimostrandosi non solo fotografa ma anche brillante giornalista.

Tornata a Parigi nel 1937, ritrova le compagne di sempre, da Nusch Éluard ad Ady Fidelin, da Dora Maar a Picasso e conosce l’artista Roland Penrose, che diventerà il suo secondo marito e compagno di vita.

Copyright_LeeMillerArchives_Miss Lee Miller (Acconciatura di Dimitry). Lee Miller Studios, Inc., New York, USA, 1932 © Lee Miller Archives, England 2025. All rights reserved. leemiller.co.uk Courtesy Press Office

Il percorso espositivo si chiude con gli anni del dopoguerra, tra Italia e Inghilterra: dagli scatti alla Biennale di Venezia con Peggy Guggenheim e Giorgio Morandi, agli ultimi servizi di moda in Sicilia. Poi la vita nella campagna inglese con Penrose, in una casa che diventa punto di incontro per artisti e intellettuali come Max Ernst, Renato Guttuso, Richard Hamilton.

Qui Miller trasforma le giornate in teatrini creativi, regalando alla fotografia il suo ultimo contributo alla cultura visiva.