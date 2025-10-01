World Vegetarian Day: un viaggio tra i migliori ristoranti vegetariani e vegani in Italia

L’1 ottobre si celebra il World Vegetarian Day, la giornata mondiale dedicata all’alimentazione vegetariana: un’occasione per riflettere sui benefici di una dieta plant-based — più leggera per il corpo e per l’ambiente — e scoprire le migliori esperienze culinarie da nord a sud dello Stivale.

In Italia, infatti, i ristoranti green stanno vivendo una stagione di crescita, tra locali storici premiati dalle guide Michelin, nuove proposte fusion ispirate alle cucine del mondo e indirizzi che puntano su ingredienti biologici e sostenibilità.

Una cucina che si conferma sempre più varia, inclusiva e capace di sorprendere.

Ecco l’itinerario di X Style, dal Piemonte alla Sicilia, che unisce tradizione, innovazione e rispetto per la natura.

Antonio Chiodi Latini — Torino (Piemonte)

Lo chef omonimo ha costruito un linguaggio tutto vegetale: studio sulle materie prime, tecnica e gusto al centro, carta vini curata. Un punto di riferimento per ampliare lo sguardo e comprendere che l’alta cucina possa essere solo di verdure senza rinunciare al sapore.

Joia — Milano (Lombardia)

Fondato da Pietro Leemann nel 1989, è il primo ristorante vegetariano europeo ad aver ricevuto la stella Michelin (1996) e la Stella Verde (2020). Un’icona che ha fatto scuola, nata dalla convinzione che “la cucina potesse essere ben più di una fonte di piacere”, ma, anche e soprattutto “una vera e propria espressione di cura verso la persona”.