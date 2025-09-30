Autunno in tavola: mise en place e decorazioni di stagione
Tovaglie, piatti e accessori che portano i colori autunnali tra artigianato e design
Zucca, castagne, funghi, melagrana. Non parliamo di ricette, ma di suggestioni: perché anche l’occhio vuole la sua parte. Vestire la tavola con i colori dell’autunno è un piccolo incanto: il giallo che perde la sua vivacità e sfuma in ocra caldo, i marroni che giocano a cambiare tono, dal cioccolato alle nocciole, e quella punta di arancio che, a volte, osa sfidare il rosso.
L’autunno entra così nelle case senza fretta, con il suo ritmo lento e il suo fascino discreto. Sedersi a tavola diventa un piccolo rito, un gesto che celebra la stagione e il piacere di condividere. E cosa c’è di meglio che farlo con le ultime proposte di Coincasa? Tovaglie in twill di cotone e lino portoghese, con lavorazioni jacquard e tagli laser, raccontano l’artigianato, mentre placemat sagomati a forma di foglia o zucca aggiungono calore. Piatti dipinti a mano, caraffe e bicchieri in vetro colorato completano la mise en place con eleganza e originalità.
A queste si aggiungono le novità di Mirabello: la linea Tablò Sateen Bio propone tessuti eco-friendly provenienti da agricoltura biologica, mentre Zara Home celebra l’autunno con la collezione piatti Maiolica, decorati con motivi floreali delicati, perfetti per una tavola in stile cottage.
Maison du Monde firma il piatto da dessert CLAUDIA, in ceramica bianca e bordeaux, ideale per uno stile campestre chic.
Per chi ama l’arte a tavola, Seletti presenta la collezione Hybrid: piatti, tazze e ciotole diventano veri e propri quadri, con motivi etnici e decorazioni tradizionali unite da una linea colorata che segna il confine tra epoche e culture.
Non mancano le tovaglie di lusso: Mirabello Carrara con la linea Geo Classic Red, Alviero Martini 1A Classe Home Collection e la proposta di VallesusaCASA Convivio propongono tessuti pregiati come jacquard, misto lino, twill e panama di cotone, tinti in filo e stampati su raso.
Velvet Tablecloth di Once Milano abbina lino naturale e bordo in velluto realizzato a mano da artigiani veneziani, perfetto per dare un tocco di lusso a qualunque mise en place.
Le posate Pintinox della linea Treasure, disponibili in oro, bronzo, titanio o Total Black e rivestite con tecnologia PVD, uniscono design esclusivo e funzionalità, garantendo sicurezza a contatto con gli alimenti.
Per chi cerca piatti raffinati in gres porcellanato, Serax propone il piatto piano Floral Fantasy della collezione UNITY, con decoro floreale nero disegnato a mano, celebrando eleganza, creatività e armonia.
E per un tocco di ironia e originalità in cucina e a tavola: la caraffa Squirrel in terracotta di Bordallo Pinheiro, bella da portare anche in tavola; il tegame basso Zucca in ghisa vetrificata di Le Creuset, utile per chi vuole portarsi avanti con la festa di Halloween; e la linea cottura CRETE di Knindustrie, in argilla con coperchi in acciaio satinato, perfetta per stufati e brasati, ideale per cotture lente che mantengono i cibi morbidi e idratati. Con queste proposte, apparecchiare la tavola diventa un’esperienza sensoriale e visiva, capace di trasformare ogni momento conviviale in un piccolo rituale d’autunno.
