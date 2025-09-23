L’edificio che ospitava la famosa scuola del Bauhaus compie 100 anni

Architettura, design e oggetti famosi che continuano a ispirare. Tutto quello che c’è da sapere su un movimento che ha cambiato il mondo

Per noi oggi è normale: un palazzo in cemento bianco, grandi vetrate, tetto piano. Ne vediamo ovunque nelle nostre città. Ma allora no: era un’apparizione, un corpo estraneo, più simile a una fabbrica che a una scuola. Quella cosa aliena era l’edificio destinato a ospitare la scuola del Bauhaus – nata a Weimar nel 1919 – costruito tra il 1925 e il 1926 e destinato a cambiare la storia dell’architettura e il nostro sguardo sul mondo.

Credits: Courtesy Bauhaus

Il suo autore è Walter Gropius, primo direttore, che con un manifesto – com’era tipico delle avanguardie – accese la scintilla di una nuova epoca creativa. Ma intorno, la Germania era piegata dalla guerra: la Repubblica di Weimar arrancava tra inflazione e instabilità, la società viveva il trauma della sconfitta, e già si addensavano le ombre di un nazionalismo pronto a trasformarsi in dittatura. Eppure, in quel tempo fragile, nel cuore della Sassonia, il Bauhaus fu un atto di fiducia nel futuro.

Un laboratorio di idee che cercava bellezza e funzione, mentre il mondo intorno rischiava di crollare di nuovo. E infatti, dopo Hannes Meyer (il secondo direttore della scuola) - troppo socialista per l’epoca e per un Paese che stava scivolando a destra - la direzione passa a Ludwig Mies van der Rohe. Con lui la scuola cerca di resistere, ma l’aria si fa irrespirabile. Prima il trasferimento a Berlino, poi le pressioni, i controlli, i sospetti. Fino alla chiusura definitiva, nel 1933. Da lì a poco la Germania avrà la “brillante idea” di invadere la Polonia, trascinando il mondo in un nuovo incubo. La parabola del Bauhaus si spegne così, ma la sua luce non si estingue: i maestri e gli allievi portano altrove quella visione, seminando modernità da Tel Aviv a Chicago, da Mosca a Milano.

Oggi, quell'edificio così fondamentale compie cento anni, e la Germania lo celebra fino al 2026 con mostre e manifestazioni.

Credits: Courtesy Bauhaus

L’edificio che ha fatto la storia

Eppure l’edificio resta. Non come un monumento muto, ma come un organismo che continua a parlare. Ogni forma è essenziale, ogni linea misura il tempo e lo spazio, come se la geometria potesse raccontare la vita. All’interno, l’eco dei passi si mescola ai fantasmi dei maestri: Gropius che discute proporzioni con Moholy-Nagy, Albers che misura il colore come fosse musica, Breuer che piega il tubo d’acciaio in forme impossibili. Non c’è pomposità: tutto è funzionale, tutto è luce, spazio, respiro. È un edificio che insegna anche quando è silenzioso. Fuori, le Case dei Maestri sembrano sospese tra la città e la campagna: angoli di vita quotidiana progettati da Gropius con la stessa precisione dei laboratori, dove l’arte e la pratica si mescolano senza soluzione di continuità. E oltre, il quartiere di Törten sempre di Gropius racconta un’altra rivoluzione: case per tutti, funzionali, moderne, come un’eco della scuola che le ha generate.

Bauhaus Credits: Courtesy Bauhaus

Oggi il Bauhaus non è solo un museo da visitare, ma anche un luogo da vivere. È infatti possibile pernottare nel Prellerhaus, il blocco dormitorio costruito nel 1926 per studenti e maestri. Le camere, ricostruite nello stile originale, sono essenziali: arredi in puro spirito Bauhaus, lavandino in stanza, bagni e docce in comune lungo i corridoi. Una soluzione spartana, ma capace di restituire l’atmosfera autentica della scuola, trasformando il soggiorno in un’immersione diretta nello spirito dell’avanguardia. E forse è proprio questo il senso del Bauhaus, cento anni dopo: non un ricordo imbalsamato, ma un pensiero che continua ad abitare gli spazi, capace di accogliere chiunque voglia entrarci, viverlo e portarlo con sé.

Oggetti iconici che parlano ancora oggi

Il lascito del Bauhaus è ovunque: lo ritroviamo nell’architettura moderna che cerca chiarezza, luce e funzione, ma anche negli oggetti e negli arredi che ancora oggi sono considerati punti di riferimento assoluti. Non a caso, i nomi che risuonano con più forza sono quelli di Marcel Breuer e Ludwig Mies van der Rohe, protagonisti di una stagione che ha cambiato per sempre il nostro modo di abitare.

Poltrona Wassily di Marcel Breuer, Knoll International Credits: Courtesy Knoll international

Tra i simboli più celebri c’è la sedia Wassily, (Knoll international) progettata da Breuer nel 1925 proprio per Kandinsky di cui porta il nome: struttura in tubolare d’acciaio, fasce di cuoio tese, un oggetto che sembra nato da un laboratorio di ingegneria, ma che in realtà è un manifesto di leggerezza, funzionalità e modernità.

Poltrona Barcelona di Ludwig Mies van der Rohe Credits: Courtesy Knoll international

Altrettanto iconica è la Barcelona Chair, che Mies van der Rohe (Knoll international) disegna nel 1929 per il padiglione tedesco dell’Esposizione Universale di Barcellona: un trono moderno, fatto di pelle e acciaio, destinato non a un re ma a una nuova idea di eleganza, pura e senza ornamenti. La lezione del Bauhaus però non si ferma al mondo delle sedute: abbraccia ogni aspetto della vita quotidiana.

Lampada da tavolo WG 24 di Marianne Brandt, Tecnolumen; Tappeto Homage to the Square di Josef Albers, Christopher Farr Credits: Courtesy Tecnolumen; Credits: Courtesy Christopher Farr

Lo dimostra la lampada da tavolo di Marianne Brandt (Tecnolumen), con il suo equilibrio tra geometria e poesia, tra metallo e luce, pensata per illuminare con semplicità e rigore. E ancora i tappeti tessuti da Josef Albers (Christopher Farr), dove fili e colori diventano ritmo, trama, architettura orizzontale: non semplici complementi, ma superfici che trasformano gli spazi in partiture visive.

Set di tavolini B9 – Marcel Breuer Thonet Credits: Courtesy Thonet

E poi ci sono i mobili destinati ad abitare la vita di tutti i giorni, come il set di tavolini Thonet B9, firmato ancora da Marcel Breuer: tubi d’acciaio piegati e ripiani in vetro grigio fumé che si incastrano l’uno nell’altro con naturalezza, pronti a scomparire e riapparire a seconda delle esigenze. Un’idea semplice e geniale che anticipa il design modulare e flessibile che ancora oggi cerchiamo nelle nostre case.

Servizio da tè, Walter Gropius, Rosenthal Credits: Courtesy Rosenthal

A chiudere il cerchio, il servizio da tè di Walter Gropius (Rosenthal): tazze, teiera e zuccheriera ridotte a puri volumi geometrici – cilindri, sfere, cerchi – che trasformano un gesto quotidiano in un piccolo rito di modernità. Anche qui nessun decoro superfluo, solo la forza della forma e della funzione, portata fino all’intimità della tavola.

Leggi anche:

Il meglio del London Design Festival 2025

Cabine degli armatori: piccole regge tra onde e silenzi