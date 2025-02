Gucci apre la Milano Fashion Week 2025

È Gucci ad aprire la Milano Fashion Week fw 25/26.

Al Superstudio Maxi in via Moncucco a Milano sfila la collezione realizzata della squadra creativa del marchio toscano, dopo il recente addio del direttore creativo Sabato De Sarno. La scenografia è immersa nel verde caratteristico della casa di moda, la passerella è a forma di doppia G, emblema del brand. Il ritmo della sfilata uomo e donna a/i 2025 è scandito dalle note di un’orchestra sinfonica, diretta da Justin Hurwitz, premio Oscar per La La Land, che firma una colonna sonora originale, creata per l’occasione.

Il ritorno alle radici

Si torna alle radici, con un omaggio al fondatore Guccio Gucci, si scava negli archivi, si rielaborano i propri codici estetici. Mosse furbe in tempi di incertezza. Non a caso la sfilata si chiama Continuum.

In passerella tessuti sartoriali maschili vengono trasposti nel mondo femminile. Rigorosi nei tagli, il colore attraversa i capi, spacchi e svolazzi regalano sensualità e quel senso di leggerezza di cui la maison ha bisogno per transitare verso il futuro. Cappotti bon ton, vestiti in raso di seta, velluto, giacche e cappotti over in viola, rosa, giallo. Tailleur in tweed e pellicce: l’epoca di riferimento sono anni '60 e '70. Le teste avvolte nei foulard incantano.

Tutte le creazioni sono caratterizzate dal contrasto di tessuti innovativi, pesanti e leggeri, e dalle armonie geometriche.

Il fil rouge del morsetto

A fare il fil rouge è il morsetto, forse il più riconoscibile di tutti i motivi del marchio fiorentino che si trasforma ora in collana, ora in collier.

Le pellicce di lunghezza variabile si alternano a giacconi arancioni, bluette e verdi. Sotto sottovesti impalpabili. Microgonne lasciano scoperte gambe avvolte da collant colorati. Colletti a polo, scollature a V sul davanti o sul retro, per scegliere la parte del corpo da evidenziare. Accessori che riflettono la luce danno il tocco scintillante ad abiti corti, completi e calze. Il tutto sempre accompagnato dal filetto equestre.

A ricevere gli applausi a fine sfilata, l’intero team creativo della maison, che per un attimo ruba, meritatamente, la scena ai super ospiti della front row. Come il tennista Yannik Sinner e l’attrice americana Jessica Chastain. Immancabile, Anna Wintour.