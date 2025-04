Dalle maxi collane effetto caramella agli anelli bold che sembrano usciti da una gelateria pop. I bijoux in resina si indossano, come vere sculture

Colori fluo, trasparenze zuccherine, forme organiche, perle sintetiche e geometrie fuori scala.

C’è un nuovo diktat nel mondo degli accessori e arriva dritto dagli anni Duemila con un’energia fresca, giocosa, irresistibile: i gioielli in resina sono il dettaglio che fa la differenza per questa primavera-estate 2025.

Colorati, chunky, leggeri e ironici, sono tornati al centro del radar fashion con un solo obiettivo: farci brillare, ma con stile.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

A guidare la tendenza, Alberta Ferretti che ha portato in passerella choker con maxi fiori in resina trasparente, delicati ed eterei.

Louis Vuitton coordina il colore delle maxi collane, con quello di camicie, abiti e giacche.

Etro presenta figure scultoree di ispirazione marinara: in particolare, gli orecchini “mermaidcore” (stile sirena) blu traslucido, abbinati ai ricami.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

La nuova ossessione di TikTok e Instagram arriva direttamente da brand emergenti e artigiani creativi che reinterpretano l’handmade con uno spirito digitale, accessibile, leggero, ironico.

In alcuni casi sostenibile, grazie all'utilizzo delle resine bio.

Tra le firme da tenere d’occhio?

Bea Bongiasca con il suo universo pop e psichedelico, La Manso per chi ama la kitsch couture e gli artisti italiani che reinterpretano la tradizione della plastica con nuove visioni.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Il consiglio di X-Style digital: se cercate un modo per dare un tocco originale al classico look total white o per rendere personale un jeans o una t-shirt, sappiate che basta un bracciale in resina fluo o un orecchino trasparente per riscrivere l’intero outfit.

La parola chiave è: divertirsi con i colori e con le forme, senza limitazioni.