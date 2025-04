Gal Gadot, compie 40 anni la Wonder Woman del cinema

L’attrice israeliana Gal Gadot spegne 40 candeline il 30 aprile 2025. Con la sua bellezza bruna dai tratti orientali, la Gadot ha conquistato il mondo del cinema e del jet set internazionale, accaparrandosi ruoli importanti come quello di Wonder Woman. Ora entra negli “anta”, ma per lei il tempo sembra non passare mai.

Hollywood la ama e le ha appena “regalato” una stella sulla Walk of Fame. Il suo nome, così, è scritto sulla pietra tra i più grandi della storia cinema. Per l’occasione - in un palcoscenico di proteste tra pro-Palestina e pro-Israele – lei non poteva che essere perfetta con un minidress Jil Sander, con frange, dall’allure retrò.

Quest’anno è tornata sul grande schermo nei panni della Regina Cattiva in Biancaneve, forse anche perché gli eventi più prestigiosi non possono fare a meno di lei.

Ripercorriamo insieme alcuni dei suoi look più iconici

Nel 2018, alla cerimonia degli Oscar, Gal risplende di luce con un abito firmato Givenchy, che segue le linee del corpo fino alle caviglie con uno scintillio total silver: paillettes e cristalli abbracciano la figura dell’attrice, evidenziando il décolleté con una scollatura da capogiro, esaltata da un preziosissimo collier. La gonna si apre in mille frange. Gal è spaziale anche fuori dal set, come una vera Wonder Woman.

Credit: Getty Images

La star è amante della moda e lo stile italiano è tra i suoi prediletti. La maison Prada è spesso sul podio: brilla nell’abito rosso fuoco indossato, quest’anno, sul red carpet della festa di Vanity Fair agli Oscar. La creazione, in stile Anni 20, è decorata con perline e termina con un lieve strascico. La ciliegina sulla torta? Un velo che accarezza il collo.

Credit: Getty Images

Agli Academy 2025 Gal accende il tappeto rosso con un altro look total red, sempre firmato Prada. Il bustier e la gonna ampia la rendono una vera principessa.

Credit: Getty Images

Sempre di Prada anche l’abito nero indossato ai Breakthrough Awards: linee semplici scendono lungo il corpo e i decori luminosi e pendenti donano a Gal un fascino d’altri tempi, da vera regina di Hollywood. Insomma, la star regna non solo in Biancaneve.

Credit: Getty Images

Il regalo più bello: l’amore del marito Jaron “Yaron” Varsano e delle quattro figlie

Nel 2008 la Gadot sposa l'imprenditore connazionale Jaron "Yaron" Varsano, magnate dell’immobiliare. Dalla loro unione vedono la luce 4 figlie: Alma, 14, Maya, 8, e Daniella, nata il 29 giugno 2021. L’ultima arrivata, nella primavera dello scorso anno, è la piccola Ori. Varsano e Gadot lavorano anche insieme con la loro società di produzione cinematografica e televisiva, Pilot Wave.