In occasione dell'11 maggio, ecco i regali ultra chic da fare alla persona più importante della nostra vita: la mamma

Altro che mazzo di fiori, le mamme di oggi, stremate dal conciliare lavoro e notti insonni, sognano regali che parlano di bellezza, evasione e tempo per se stesse.

In occasione della Festa della Mamma, X-Style ha raccolto tre desideri ad alto tasso di charme (senza sensi di colpa).

Il regalo più semplice per le mamme che sognano di dormire

Il vero sogno? Dormire otto ore, filate e indisturbate. Regalare una sleeping mask, magari in seta e con formule cosmetiche d'avanguardia, potrebbe far felici molte mamme. Dai trattamenti idratanti effetto "pelle di porcellana" alle maschere in tessuto con melatonina o acido ialuronico, fino ai prodotti che promettono un viso disteso già al risveglio.

Ecco i modelli più ambiti:

Silk Sleep Mask

Il best-seller delle influencer (e delle mamme glam). Realizzata in pura seta mulberry, è delicata sulla pelle e sui capelli. Disponibile in tantissimi colori, dal rosa cipria al nero classico.

Drowsy Sleep Co. Mask

Oversize, ultra-morbida e progettata per eliminare il 100% della luce.

Il modello più amato da chi ha il sonno leggero (o figli che si svegliano all’alba).

Tempur Sleep Mask

Per le mamme con problemi di cervicale, la mascherina è in memory foam, si adatta al viso e distribuisce la pressione in modo uniforme. Sensazione quasi terapeutica.

Gel Mask

Un piccolo segreto beauty: l’inserto in gel, da raffreddare in frigo, aiuta contro occhiaie e gonfiori. Utile anche in caso di mal di testa o affaticamento da schermo.

Consiglio finale: abbinate una sleeping mask a una crema da notte, a una playlist rilassante o a una candela profumata e il sonno (anche solo per qualche ora), sembrerà una coccola a cinque stelle.

Qualche ora di relax: tra Palazzo Parigi e le Terme de Montel

Per le mamme che hanno bisogno di staccare la spina, due mete da sogno in versione Spa.

A Milano, Palazzo Parigi offre un percorso benessere immerso nel silenzio e nel design, tra hammam in marmo bianco e trattamenti firmati.

Courtesy uff stampa

Nuovissima e altrettanto esclusiva l’esperienza alle Terme de Montel, aperte il mese scorso all’ombra della Madonnina.

Le storiche Scuderie de Montel a Milano sono diventate il centro termale urbano più grande d'Italia: hammam avvolgenti, saune tematiche che evocano paesaggi lontani e aree dedicate a rituali di purificazione e rigenerazione.

Qualche ora di relax, in città, il tutto, (possibilmente), senza bambini al seguito.

Courtesy uff stampa

Mete per "staccare la spina"

Tra le mete per staccare la spina in Italia ci sono sicuramente le montagne del Trentino Alto Adige, le colline piemontesi delle Langhe e la campagna Toscana.

Ma sono anche molte le mete "lontane" che si possono prendere in considerazione per qualche giorno di solitudine e relax.

L'idea originale: a bordo del treno più chic del Pianeta

Per mamme avventuriere e con la voglia di staccare la spina per qualche giorno, ecco un regalo "wild" ma di lusso: un safari africano a bordo di un treno a 5 stelle.

Courtesy uff stampa

Ammirare i magnifici scenari africani dal finestrino di un treno esclusivo ispirato al leggendario Orient-Express. E’ la proposta di Rovos Rail, società sudafricana che da 35 anni organizza esclusivi viaggi attraverso i Paesi dell’Africa australe a bordo di un convoglio che combina il glamour e l’atmosfera retrò di un treno d’epoca.

La Rovos Rail propone una ventina di itinerari di durata variabile da due giorni a due settimane, che si snodano attraverso alcune delle più affascinanti destinazioni del continente: Sudafrica, Mozambico, Zimbabwe, Zambia, Tanzania e Angola.

Viaggi che si snodano tra vigneti rigogliosi, aspri deserti e savane. Il tutto accompagnato da cabine dagli arredi eleganti, sedili in morbida pelle e suite spaziose. Le carrozze ristorante servono pasti gourmet e sono perfette per osservare il paesaggio.

E mentre si viaggia da una destinazione all’altra, si vive un’esperienza di lusso straordinaria unita a un desiderato (e quanto mai meritato) relax.

