Il New York Times, come ogni anno, ha rivelato la sua lista delle 52 destinazioni da non perdere e l’Italia ha ben tre posizioni: Milano, le Dolomiti e la Sicily Divide.

La capitale lombarda, che ospiterà le Olimpiadi invernali 2026, si continua a reinventare con mostre, eventi e nuovi spazi, come Palazzo Citterio, trasformato in un vero e proprio centro d’arte moderna. Di risalto anche il nuovo hotel Casa Brera con la sua architettura razionalista progettata da Piero Lingeri e lo sky bar, dove un bere un drink ammirando dall’alto la città.

Infine, il Salone del Mobile, quest’anno in programma dal 7 al 13 aprile, con il tema “Connected Worlds” che esplorerà il ruolo del design nella connessione tra mondi fisici e digitali, persone e ambiente.

In seguito, troviamo le Dolomiti, annoverate tra le più spettacolari montagne al mondo, che accolgono il Cammino Retico, un circuito escursionistico di 170 chilometri tra Trentino-Alto Adige e Veneto. Panorami mozzafiato e visite ai palazzi affrescati della città di Feltre, il tutto in chiave sostenibile: quest’anno il percorso sarà aperto anche alle mountain bike e alle bici elettriche.

Dulcis in fundo, ma non come ultima classificata, troviamo la Sicily Divide, che con il suo percorso ciclabile di 460 chilometri svela il lato più autentico e selvaggio dell’isola. Un itinerario che collega Trapani a Catania, attraversando piccoli borghi, saline e terre di storia millenaria: il sogno di ogni ciclista appassionato, con il vantaggio di un’app che segna tutti i check-point sul percorso.

Inclusi nel tragitto il Cretto di Burri e un tratto di costa ionica che passa per il grandioso vulcano catanese, l’Etna. Insomma, un viaggio dichiarazione di stile e di avventura.