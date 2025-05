Raffinato ma informale. Modaiolo sempre. Tanto da diventare un vero e proprio rito. Il brunch - unione tra il breakfast (colazione) e lunch (pranzo) - nasce in Gran Bretagna nell’Ottocento per sollevare le donne dal dover preparare ricchi pranzi domenicali e permettere ai lord di riprendersi dai bagordi notturni con un pasto light, a base di avanzi.

Intorno agli Anni 30 il brunch sbarca negli States, diventando il pasto preferito delle star di Hollywood. Passano i decenni, ma questa “colazione rinforzata” non tramonta. Anzi. Negli Anni 70 è il vezzo di punk e viveurs notturni e dai Nineties diventa un’abitudine globale che riunisce tutta la famiglia. Noi di X-Style digital vi proponiamo qualche indirizzo top. Un suggerimento per la Festa della Mamma, che quest’anno si celebra domenica 11 maggio, ma che potete “riciclare” sempre.

Come a casa

Da IT Maison, a Milano, il ristorante all day dining del Boutique Hotel VMaison, la filosofia è less is more. Sulle tavole una semplicità ricercata, fatta di piatti casalinghi con incursioni fusion. Il format, chiamato “Come a Casa”, si compone con un ampio buffet internazionale con proposte dolci e salate - come le brioche artigianali ischitane e francesi, i pancake, le uova in ogni variante - e a un piatto caldo a scelta che cambia di stagione in stagione, tra cui il “Tagliolino con limone e scampi” o le “Polpette al pomodoro”. Immancabile l’”Angolo delle torte”. E i più piccoli possono giocare in una sala separata, con un buffet ad hoc. Siamo a Brera, nel quartiere degli artisti. Perché non approfittarne anche per una passeggiata?

Credit: Courtesy of press office

Le bollicine si ordinano suonando il campanello

Perfetto per chi viene e chi va, nei pressi della Stazione Centrale di Milano. All’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, Milan, il weekend è… “Finalmente Domenica”. E l’11 maggio il menù celebra la Festa della Mamma, con piatti preparati al momento, dolci appena sfornati e un buffet di antipasti. Qualche esempio? “Pane rustico con ghiotta di melanzane e funghetti”, “Cocktail di gamberi all’acqua di rose e i suoi petali”, “Fiori di zucchine ripieni con ricotta e acciughe del Cantabrico” e gli immancabili maritozzi. A concludere, tra i dolci, la “Torta di rose”, che rende omaggio alle mamme, e i “Macaron alle rose, vaniglia e litchi”. Ma il tocco distintivo è “Ring for Bubbles”: basta suonare un campanello per ordinare un calice di bollicine. Un gesto giocoso che aggiunge un tocco di leggerezza alla giornata.

Credit: Courtesy of press office

Per le mamme più modaiole

La mamma è fashion? Ecco la soluzione per lei: l’Emporio Armani Caffè & Ristorante, con la sua ricca offerta di piatti salati e dolci, nel cuore del Quadrilatero della moda, e arredato in stile minimal, quello di Re Giorgio. Da provare la Cesar Salad, il Club Sandwich, l’Insalata Nizzarda o i golosi Pancakes. E poi shopping tra le vie più prestigiose del capoluogo milanese.

Credit: Courtesy of press office

Un’intera stanza per i dolci

Al Bvlgari Hotel Roma il brunch si declina in versione italiana da Il Ristorante – Niko Romito, ogni domenica, al quinto piano dell’hotel. Gli ospiti che possono scegliere di accomodarsi dentro Il Ristorante, circondati da opere d’arte Gio Ponti per Richard Ginori, o nella terrazza esterna, sotto pergole ricoperte di fiori, con vista sul Mausoleo di Augusto e su alcuni degli scorci più belli della città. L’entrée di benvenuto, servita al tavolo, è a sorpresa, mentre il buffet propone vari piatti tradizionali. Dalla cucina escono di continuo gli “speciali”, primi e secondi caldi serviti al tavolo. Il carrello dei formaggi merita attenzione, con una selezione che va dal Bitto Dop Valgerola alla Toma piemontese Dop passando per la mozzarella di bufala. Per i puristi del brunch, non mancano piatti d’ispirazione anglosassone. E ai dolci è dedicata un’intera stanza: un grande tavolo centrale con oltre 20 tipi di dessert.

Credit: Courtesy of press office

Tre giorni di festa per le mamme

The Rome EDITION celebra la Festa della Mamma con un fine settimana speciale che prende il via venerdì 9 maggio: tre cene esclusive firmate dall’Executive Chef Antonio Gentile, disponibili fino all’11 maggio da Anima, il ristorante d’autore dell’hotel. Domenica 11, l’esperienza prosegue con un laboratorio floreale curato da @ammano_fiori, seguito da un brunch omaggio all’occasione: un momento immersivo dedicato alla creatività e alla bellezza, nel verde del Garden, il suggestivo cortile interno dell’hotel in Salita di San Nicola da Tolentino. Con oltre 400 piante, il Garden è una vera oasi di tranquillità nel cuore della città.

Credit: Courtesy of press office

Sostenibilità, gusto e divertimento

Sostenibilità e tradizione sono le parole chiave del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel.

Per la Festa della Mamma, il Sunday Brunch si trasforma in un momento speciale da vivere con chi si ama di più. Il menù include una selezione di antipasti e insalate, crudi di mare, tartare di manzo, salumi e formaggi, un’ampia varietà di primi e secondi tra carne e pesce. E mentre le mamme si godono il pranzo, il Kids Club accoglie i più piccoli con attività, giochi e sorprese.