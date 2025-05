Festa della Mamma 2025: 10 regali beauty per farla sentire speciale

Dal make up alla skincare, dal mondo dei profumi alla manicure, dai trattamenti corpo ai capelli: le idee dedicate per riservarle un mondo di coccole

Unica. E inarrestabile. La mamma è la persona più importante della nostra vita. Una donna straordinaria, l’amica più fedele, la fan numero uno, quella che di solito ha ragione. Per celebrarla e festeggiarla, in vista del prossimo 11 maggio, ecco una selezione di idee regalo beauty per farla sentire speciale e a cui ispirarsi per dirle “ti voglio bene”.

Tra le proposte pensate da Dolce&Gabbana Beauty per la Festa della Mamma 2025, il duo composto da Glow-Bounce Ceramide Cream Plumping & Refining Moisturizer e da Re-birth Niacinamide Serum Regenerating & Smoothing Serum. Una crema viso lussuosa, che garantisce comfort e luminosità per tutto il giorno, e un siero di ultima generazione, dalla texture leggera a rapido assorbimento, in grado anche di rafforzare istantaneamente la barriera cutanea.

Dolce&Gabbana Beauty: Glow-Bounce Ceramide Cream Plumping & Refining Moisturizer e Re-birth Niacinamide Serum Regenerating & Smoothing Serum Courtesy Press Office

Assicura un comfort duraturo anche il balsamo labbra colorato KissKiss Bee Glow di Guerlain. Infuso di miele con il 98% di ingredienti di origine naturale, sublima con un luminoso tocco brillante, offrendo al contempo 24 ore di idratazione e un trattamento rigenerante.

Guerlain, KissKiss Bee Glow (358 Pearly Rose) Courtesy Press Office

Una Festa della Mamma all’insegna della spensieratezza e dell’allegria si sposa perfettamente con le note floreali e frizzanti della nuova fragranza Chanel, Chance Eau Splendide. Un turbine olfattivo frizzante, sorprendente e inaspettato, grazie anche al tocco inconfondibile dell’iris e a un misterioso accordo di cedro e muschi bianchi.

Chanel, Chance Eau Splendide (copyright Chanel) Courtesy Press Office

Una domenica di maggio da trascorrere insieme effervescente, energica e piena di luce. Gli smalti per le unghie Dior Vernis catturano i raggi del sole con un rosa corallo glitterato con pigmenti perlati dorati e un mogano con pigmenti perlati tono su tono dai riflessi porpora. Le formule contengono olio di pistacchio, che contribuisce a un’azione protettiva, ed estratto di peonia, fondamentale per valorizzare la bellezza delle unghie.

Dior, Dior Vernis (330 Coral Pop e 664 Sienna) Courtesy Press Office

Rende il viso radioso, uniforma e illumina, corregge le discromie. Da Givenchy, Prisme Libre 4-Color Pressed Powder, la cipria compatta dal finish matte pensata per tutte le tonalità di pelle. Proposta in sei armonie ideali, si presenta in un astuccio compatto, laccato in nero, che include uno specchio e un pennello per ritocchi facili durante il giorno.

Givenchy, Prisme Libre 4-Color Pressed Powder Courtesy Press Office

All’insegna della luminosità anche una carezza da donare alle labbra della propria mamma. Effetto specchio e volumizzante, grazie alla tecnologia innovativa oil-in-gloss, che dona multidimensionalità. Da Giorgio Armani, Prisma Glass, disponibile in sette tonalità. Assicura un’idratazione fino a 24 ore.

Giorgio Armani, Prisma Glass (02 Candy Halo) Courtesy Press Office

Multidimensionale è anche il glow straordinario, con e senza trucco, della linea Skin Illusion di Clarins. L’ultima novità è Tinted Moisturizer, una crema viso colorata di nuova generazione che veste la pelle di luce rivelandone tutto il suo splendore. Un sottile velo di colore uniforma e sublima l’incarnato, mentre la formula skincare ne potenzia la luminosità.

Clarins, Skin Illusion Tinted Moisturizer e la linea completa Courtesy Press Office

Celebra la Festa della Mamma anche Foreo. Tra le idee regalo del marchio leader mondiale di tecnologia per la pelle c’è la maschera FAQ™ 202 Anti-aging Silicone LED Mask. Flexi-fit, in silicone, si adatta comodamente al viso ed è dotata di otto diverse lunghezze d'onda di luce LED, tra cui quella del vicino infrarosso (NIR), che aiuta a stimolare la produzione di collagene. Si indossa per soli 15 minuti.

Foreo, FAQ™ 202 Anti-aging Silicone LED Mask Courtesy Press office

Momenti di dolcezza da dedicare alle mamme sono anche quelli proposti da L’Occitane en Provence con una nuova edizione limitata: Néroli & Orchidée - Eau Harmonieuse. Raffinata, femminile e avvolgente, si compone di quattro gesti di cura quotidiana: oltre alla fragranza, comprende anche gel doccia, latte corpo e crema mani.

L’Occitane en Provence, edizione limitata Néroli & Orchidée - Eau Harmonieuse: eau de toilette, gel doccia profumato, latte corpo profumato e crema mani Courtesy Press office

Infine, un’idea regalo da riservare alla cura dei capelli. Tra la selezione di prodotti speciali pensati da Sephora per celebrare ogni mamma in modo unico, c’è il cofanetto Honey Gloss Hydration Trio di Gisou. Valorizza e profuma la chioma ma non solo: oltre al suo iconico olio per capelli a base di miele e al profumo per capelli, comprende anche un lip balm.