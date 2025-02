Fashion Pets, collezioni esclusive per amici a quattro zampe

La moda non è più solo una questione umana: anche cani e gatti hanno la loro passerella. Le grandi maison, da Gucci a Dolce&Gabbana, passando per Louis Vuitton e Fendi, firmano collezioni su misura per i fashion pets, con accessori e capi che coniugano estetica e comfort.

Le proposte spaziano dai collari con monogramma ai trasportini in pelle pregiata, fino a cappottini sartoriali e pettorine dal design ricercato. Gucci, per esempio, ha dedicato un’intera linea agli animali domestici, con motivi iconici e materiali di altissima qualità, mentre Vuitton propone guinzagli e borse da viaggio che mixano lusso e praticità.

Che si tratti di un elegante impermeabile firmato Armani o di un morbido cuscino logato Fendi, il messaggio è chiaro: anche gli amici a quattro zampe meritano di essere vestiti con stile. Non solo oggi 20 febbraio che in America è il National Love Your Pet Day, festa in cui si celebra l’amore per gli animali domestici, ma sempre.