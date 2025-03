Eva Longoria spegne 50 candeline

Elegante, briosa, rinomata per la sua simpatia e la sua eterna bellezza. Oggi, 15 marzo, Eva Longoria – attrice da 10,3 milioni di seguaci su Instagram – soffia su una torta con 50 candeline. Un traguardo che segna non solo il mezzo secolo di vita, ma anche un percorso straordinario fatto di successi professionali, impegno sociale e crescita personale.

La svolta con il ruolo di Gabrielle Solis nel 2004

Nata nel 1975 in Texas, Longoria intraprende da giovanissima la carriera di modella, nonostante la scarsa statura, soli 157 centimetri. Fa la sua prima apparizione sul piccolo schermo nel 1999 in un episodio di Beverly Hills 90210 per poi ottenere un primo ruolo nella soap opera Febbre d’amore. Nel 2004 la svolta: con il ruolo di Gabrielle Solis nella celebre serie televisiva Desperate Housewives, la Longoria conquista il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, aggiudicandosi la consacrazione nell'olimpo delle star di Hollywood (guadagnandosi in seguito anche una stella sulla Walk of Fame). Nel 2006, proprio per quell'interpretazione ottiene una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice protagonista in una serie commedia.

Ambassador, imprenditrice di moda e impegnata nel sociale

La versatilità della Longoria va oltre al talento attoriale che l’ha portata al successo. Negli anni ha rivestito diversi ruoli: da quello di produttrice televisiva a brand ambassador di nomi importanti come L’Oréal e Nespresso. Ha dato vita anche alla propria linea di abbigliamento “The Eva Longoria Collection”.

Ha inoltre dimostrato il suo impegno nel sociale per la difesa delle donne e delle minoranze con la sua fondazione Eva Longoria Foundation, che promuove l'empowerment delle donne latine attraverso opportunità educative e professionali. Tutto questo impegno le è valsa la nomina di filantropa dell'anno nel 2009 da The Hollywood Reporter. Anche nei recenti incendi a Los Angeles, la Longoria si è mostrata in prima linea devolvendo ingenti somme a favore delle vittime.

La grande amicizia con i Beckham

In prima linea a farle gli auguri due dei suoi amici più cari, David e Victoria Beckham, a cui è legata da un rapporto di lunga data. "L'età non mi spaventa", dice la Longoria. “Voglio solo invecchiare bene, restare in salute ed essere in grado di correre, allenarmi e giocare con mio figlio". Santiago Enrique, di sei anni, avuto dal marito produttore José Antonio "Pepe" Bastón. Come mai ci piace Eva? Perché in questi 50 anni ha dimostrato che la bellezza non è solo quella esteriore, ma risiede anche nella forza di carattere, nella passione e nell’impegno per un mondo migliore.