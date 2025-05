New York si è tinta di fucsia per celebrare il compleanno di Donatella Versace, che il 2 maggio ha spento 70 candeline in perfetto "Donatella style", con un parterre di star da red carpet

Un party esclusivo, in un attico sulla Fifth Avenue, tra skyline mozzafiato e un'atmosfera da fashion week.

A dominare la scena naturalmente, lei: Donatella Versace.

Credit: Getty Images

Un tailleur fucsia, omaggio agli anni '90, in satin, con spalline strutturate e scollo profondo, impreziosito da un inserto di seta, nella fantasia del brand sulla schiena, indossato con ironia e con consapevolezza di charme.

Tra gli ospiti, molte star e volti iconici del fashion system: da Anne Hathaway, elegantissima in completo pantalone con camicia bianca, a Sabrina Carpenter, in un scintillante long dress, all'imprenditrice Lauren Santo Domingo in un abito lungo nero con maxi spacco laterale. Al centro lei, Donatella, che ringrazia in inglese e italiano per gli auguri i fotografi che l’aspettano all’ingresso, come sempre perfettamente a suo agio.

E dopo i grandi festeggiamenti per i suoi splendidi 70 anni, ci stupirà ancora Donatella questa notte? Sarà anche lei, di nuovo, tra le celebrities sul red carpet del Met Gala?