Deep Red Revival, il rosso scuro conquista il Salone del Mobile 2025

Nel 2025 l'arredo si tinge di rosso profondo, caldo e avvolgente, in un ritorno audace all'opulenza cromatica. La tendenza, che potremmo chiamare Deep Red Revival, prende ispirazione dal velluto dei salotti Anni '70, dai laccati giapponesi, dalle sfumature intense delle terre bruciate mediterranee, trasformando questo colore in un nuovo neutro di carattere. Non più relegato a semplice accento, ma protagonista assoluto degli interni più sofisticati.

Dalle superfici tessili alle finiture materiche questa tinta intessa diventa il filo conduttore di un design che punta su profondità e sensualità. Lo troviamo nel tappeto Mars, disegnato dallo Studio Fuksas per Nodus, dove la texture e la scelta cromatica fanno pensare all’arte. Si riflette con eleganza nello specchio Atrio, creato da Giuseppe Arezzi per EXTO, un gioco geometrico, in cui il rosso scuro diventa un elemento architettonico che definisce lo spazio.

Specchio Atrio creato da Giuseppe Arezzi per EXTO

Ma è nei volumi che questa tendenza esprime al meglio la sua forza. Il tavolo Kenobi, disegnato da Marco Acerbis per Turri, con le sue forme morbide e avvolgenti, esalta il fascino di questa tonalità intensa, abbinata a materiali lucidi e preziosi.

Tavolo Kenobi di Marco Acerbis per Turri

Il rosso scuro veste con naturale raffinatezza anche la poltrona Nevada di Etro Home Interiors, dallo schienale alto e avvolgente, che richiama il comfort e l'eleganza di un salotto dal gusto internazionale.

Poltrona Nevada di Etro Home Interiors

Allo stesso modo, la Lounge Pony, creata dal giovane progettista ucraino Vladislav Tolochko per Potocco, traduce questa estetica in una seduta dal carattere forte e deciso, dove il colore non è solo superficie ma linguaggio espressivo. Per non parlare del divano Emile di Christophe Delcourt per Molteni & C, che presenta segni grafici distintivi e una composizione modulare che consente configurazioni vis-à-vis, circolari o lineari, con schienali di diverse altezze e cuscini liberi per un comfort su misura.

Emile di Christophe Delcourt per Molteni&C

Nella palette 2025, il rosso scuro si libera dalla sua connotazione tradizionale per abbracciare nuove combinazioni cromatiche. Il messaggio è chiaro: il minimalismo rigoroso lascia spazio a un'estetica più sensoriale, teatrale, ricca di carattere.