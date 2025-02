Bridget Jones, tante sfumature di look

Bridget is back! Il quarto capitolo della saga, Bridget Jones – Un amore di ragazzo, arriva al cinema il 14 febbraio in anteprima per San Valentino, poi dal 27 febbraio, distribuito da Universal Pictures. Bridget è cresciuta, ha 51 anni, è vedova e con due figli, non più alla ricerca dell’amore, ma di sé stessa.

Passa il tempo, cambiano le priorità ma…i suoi look strampalati restano gli stessi. E, in un certo senso, meno male! Il pubblico ha iniziato ad amarla ne Il Diario di Bridget Jones, quando indossava il pigiama fuori casa con nonchalance, sfoggiava golfini bon ton e si travestiva poi da coniglietta di Playboy.

Il suo potenziale da trendsetter è rimasto vivo nelle varie avventure del personaggio nato il 28 febbraio 1995 dalla penna di Helen Fielding, che scriveva una rubrica fissa sul quotidiano britannico The Independent. Cappotti oversize, mutandoni della nonna e microgonne audaci in ufficio.

La giornalista londinese interpretata da Renée Zellweger ha spesso adottato outfit derisi anche dentro lo schermo, ma poi divenuti iconici. Nessuno avrebbe scommesso sul dna modaiolo di Bridget, confermato però anche nel secondo e terzo film, Che pasticcio Bridget Jones? e Bridget Jones’ Baby.

Salopette di jeans, trasparenze buffe, camicie hippie, shorts, ma anche qualche tocco più formale e glamour che parlano di una Bridget più adulta, ma sempre imperfetta, autentica, reale. E ora chissà quali sorprese fashion ci riserverà questo nuovo capitolo.