Non solo le silhouette classiche, ma anche capi vintage e il tailleur. Per il giorno del sì la nuova tendenza è… scatenare la fantasia!

Accanto alle silhouette più classiche e principesche, al trionfo di pizzi e trasparenze, al ritorno di corpetti preziosi che dominano questa stagione dell’amore, arriva anche la voglia di stupire e stupirsi.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Sono tanti i tabù superati da queste tendenze wedding 2025 (primo fra tutti il superamento del colore bianco) che interpretano in modo audace il concetto più tradizionale di matrimonio e offrono alle spose moderne la possibilità di esprimere la propria personalità attraverso scelte stilistiche uniche e innovative. Così, tra petali di stile e fili d’eleganza, il giorno del sì si tinge di sogni su misura. Ogni tendenza è valida, purché sia amore a prima vista… e non stiamo parlando del vostro principe azzurro, ma dell’abito che deciderete di indossare!

La libertà di mixare pezzi vintage a capi moderni

La prima sfilata interamente dedicata all’universo nuziale del brand Vivienne Westwood che ha debuttato lo scorso aprile a Barcellona, ha segnato una vera e propria rivoluzione non solo nell’estetica del brand ma anche nel guardaroba della sposa.

In un viaggio nel tempo, tra rock e glamour, Andreas Kronthaler ha trasportato il pubblico spagnolo in una nuova dimensione, annullando i confini tra sacro e profano, per provocare, emozionare e celebrare.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Il designer che ha chiuso il defilé indossando il velo, un boa e una maglietta dei Simpson, con la complicità della modella Simonetta Gianfelici, ha dimostrato tutta la potenza emotiva di un circuito temporale e creativo.

Un'esortazione, la sua, a rispolverare quell’antica tradizione che invita la sposa a indossare, nel giorno del suo matrimonio, qualche antico cimelio di famiglia... secondo Andreas Kronthaler da abbinare però a un dress code decisamente più moderno.

Andreas Kronthaler, Simonetta Gianfelici Credit: Getty Images

Tailleur, sì lo voglio

Anche il tailleur sartoriale, considerato fino a qualche tempo fa una scelta esclusiva per i riti civili, sta avendo la sua rivincita anche tra le ladies più tradizionaliste.

Il trend inaugurato nel 1971 da Bianca Jagger con la complicità di Yves Saint Laurent, oggi si conferma più forte che mai non solo perché capace di offrire un maggiore comfort, ma anche per simboleggiare il nuovo ruolo della donna all’interno della famiglia.

Credit: Getty Images

E se tutti siamo rimasti incantati dall’apparizione di Zendaya in Louis Vuitton sul carpet dell’ultimo Met Gala che con il suo omaggio alla storia del rock and roll dello zoot suit ha incantato i flash dei fotografi, perché non riproporlo all’altare?

Una scelta di stile adatta a tutte le età e le fisicità che si potrebbe rivelare un’ottima soluzione per chi, nel giorno delle proprie nozze, ha voglia di scatenarsi senza rinunciare alla raffinatezza di un look sartoriale e chic.

Credit: Getty Images

Romanticismo botanico

Le passerelle bridal di questo 2025 hanno visto un ritorno trionfale dei dettagli floreali, classici, tridimensionali, preziosi, quasi a voler raccontare quella voglia di romanticismo d’altri tempi che sempre di più accompagna le spose contemporanee non solo nella scelta dell’abito ma anche in quella della location.

Così, mentre antiche tenute, giardini e country house si confermano i place-to-be per gli innamorati di questa stagione, anche la moda sposa si sposta alla ricerca di tessuti più leggeri, ricami botanici e silhouette fluide.

E allora basta dare un’occhiata alle passerelle per lasciarsi ispirare… Fiori e colori sbocciano un po’ ovunque e sono pronti ad accompagnare il fatidico sì.

Tra i tanti designer che si sono fatti conquistare da questo trend c’è sicuramente Elie Saab che, tra colori pastello e trasparenze delicate, sembra averne fatto una vera e propria ossessione.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Ma il trend floreale si presta anche per chi desidera togliersi qualche sfizio di stile e portarsi a casa un abito che possa essere utilizzato anche in altre occasioni… Da Luisa Beccaria a Chloé ce ne sono per tutti i gusti e vestibilità.

Perché chi l’ha detto che ad accompagnarci nel giorno più importante della nostra vita debba essere per forza un look che attinge dai classici dettami della moda nuziale?

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Leggi anche:

Make up sposa 2025: i “must have” infallibili per esaltare la bellezza

Tendenze sposa 2026, tra romanticismo e audacia

Abiti da sposa: da Kate a Meghan, da Grace Kelly a Charlène di Monaco, ecco tutte le mise da favola

Stagione di cerimonie, ecco gli abiti da sogno

È tempo di matrimoni: ecco le tendenze bouquet

L’abito da sposa rosso, il nuovo trend per fashioniste audaci