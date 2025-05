Make up sposa 2025: i “must have” infallibili per esaltare la bellezza















Qual è il giusto make up per la sposa? Quello che la farà sentire unica e bellissima ma soprattutto a suo agio e bene con se stessa.

Dalla scelta della data a quella della location, dal tema della festa agli addobbi, dall’abito al trucco più adatto: per il giorno del “sì” nessun particolare può essere tralasciato. La scelta del make up per le nozze avviene attraverso un attento studio dell’immagine e del total look ma, soprattutto, deve tenere conto della personalità della sposa, della morfologia del suo volto, dello stile del suo abito, della stagione del matrimonio, della location. Il tutto per sublimare la sua bellezza naturale. Ecco, allora, qualche consiglio sui “must have” infallibili per andare sul sicuro da scegliere in base alle ultime novità beauty. Il primo consiglio è quello di legare il ricordo della fase dei preparativi e del giorno più bello a una fragranza speciale.

Tra i Rendez-Vous d’Eccezione di Guerlain, spicca l’edizione limitata Cherry Blossom, decorata a mano dalla pittrice sudcoreana Taein Song, un omaggio alla fioritura dei ciliegi.

Preparare la pelle del viso è fondamentale per avere un incarnato sano, che brilli di luce propria al momento del “sì”. L’ultima novità di La Prairie è Skin Caviar Hydro Emulsion, un'innovativa emulsione leggera dalla straordinaria efficacia idratante e rassodante, a rapido assorbimento. Riduce l'aspetto delle linee sottili e delle rughe visibili, rinforzando la struttura epidermica della pelle.

Un altro alleato importantissimo per la skincare è un buon sonno. Un viso perfettamente riposato è alla base della riuscita del miglior make up. Da Dolce&Gabbana, No-Puff Caffeine Eye Patches, progettati per rinfrescare, illuminare e risvegliare istantaneamente la zona del contorno occhi. Facili da applicare, la formula è arricchita con estratto di caffè, noto per le proprietà leviganti e defaticanti, insieme all'adenosina, dagli effetti rivitalizzanti e rassodanti.

Veniamo, quindi, agli altri protagonisti essenziali del beauty case della sposa perfetta. A cominciare da V-Lighter di Valentino Beauty, il primo primer che agisce come un prodotto skincare: una base leggera e nutriente a base di acido ialuronico che illumina il viso, attenua le rughe e le imperfezioni.

Tra le palette occhi, la proposta Dior per questa primavera punta su un finish glitterato, scintillante e iridescente. Diorshow 5 Couleurs palette 812 Pinkmania combina tonalità rosa soft, blu laguna e oro pallido all’insegna della freschezza.

Dagli occhi alle labbra, a prova di bacio. Per la primavera estate 2025 Chanel pone l’accento su tonalità frizzanti e giocose, capaci di fondersi anche in un delicato tono su tono, per spose che prediligessero l’effetto nude. Dal beige caramello madreperlato al pesca corallo, dai rosa al viola: i sei balsami della serie Rouge Coco Baume assicurano un risultato su misura e modulabile. La formula skincare offre idratazione continua fino a 16 ore.

Risplendere dal sorriso alle guance. A completare e valorizzare il look, Prada Beauty presenta Prada Light Glowing Powder, una nuova cipria illuminante realizzata in una finissima texture ibrida crema-polvere. Offre una vestibilità che si fonde con l’incarnato e rende la pelle liscia per tutto il giorno.

Assicura nutrimento e un risultato duraturo – fino a 36 ore – anche il nuovo mascara di casa MAC Cosmetics, ultimo step per rifinire questo look di ispirazione per la sposa. M·A·CStack Elevated Mascara garantisce un lash lift immediato del +165% già alla prima passata. Lo scovolino incurvante di doppia precisione separa, solleva e definisce le ciglia, per una curvatura estrema. È arricchito con olio di argan e composto per il 91% da ingredienti di origine naturale.

Un tocco di luce e brillantezza, infine, anche sulle unghie. Per questa primavera OPI presenta una palette di smalti dai colori delicati e sognante, OPI’m Dreaming, una collezione di pastelli velati shimmer e modulabili.

Abbracciano il trend “dreamcore” con tonalità romantiche e includono dodici tonalità disponibili in Nail Lacquer e GelColor e dodici tonalità di Infinite Shine.

