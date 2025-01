Un modo gustoso per dire “ti amo”. Per lanciare un seducente invito senza troppi giri di parole. Grande classico, retaggio di un savoir fair un po' d’antan, regalare cioccolatini per San Valentino significa stuzzicare l’appetito… di ogni genere dato che il cacao, si sa, ha poteri afrodisiaci.

Via libera quindi a scatole e pacchettini, golosi, sfiziosi e pure fashion. Da tempo le maison hanno sposato la causa del cioccolato griffato, proponendo prodotti belli e buoni. La novità dolce più attesa di quest’anno è quella creata per l’occasione da Armani/Dolci by Guido Gobino: il re della moda e l’artigiano del cioccolato insieme. Il risultato: due cioccolatini a forma di cuore e due praline nei gusti limited edition, al latte con granella croccante di nocciola e al cioccolato bianco con pistacchio di Sicilia e sale. Bontà racchiuse in un box rosso amore con stampa grafica a sbalzo ispirata alle geometrie tipiche dell’architettura jap.

Ma le dolci novità per il giorno degli innamorati non si fermano qui. Per il re della pasticceria, Iginio Massari, l’essenza più dolce dell’amore è un’esplosione di sapori, colori e forme. Che si traduce in proposte come le Praline San Valentino a cuore in edizione speciale: cuori di cioccolato bianco con ripieno alla nocciola e cuori di cioccolato al lampone con ripieno alla mandorla e vaniglia. O nel Cremino in edizione limitata, al gusto lampone dal cuore di mandorle crude e vaniglia.

E chi vuole approfittare della ricorrenza per fare un giro nel Quadrilatero della moda, a Milano, tappa obbligata è la Pasticceria Cova. Anche qui l’amore si gusta con il cuore e con il palato. E le vetrine si animano con raffinate scatole a cuore da riempire a scelta, come i biscotti leggeri e friabili, adatti a una coccola veloce o per il rito del tè, o i golosissimi Cuori di gianduia.

E se siete come Renée Zellweger in Bridget Jones che diceva: “Attualmente mi godo una relazione con due uomini fantastici: Ciocco e Lato”, poco importa. Davanti a cioccolatini così non si può resistere. Anche da single.