John Lennon e Yoko Ono. Uno dei grandi ex, mitici membri dei Beatles e un’artista e musicista di una ricca famiglia di banchieri giapponesi. I loro due nomi – considerati un unicum – suscitano qualcosa di speciale. Di duraturo. Di unico, appunto. Qualcosa che oggi rivive in “One to one: John & Yoko”, il docufilm diretto dal Premio Oscar Kevin Macdonald, nei cinema italiani come evento speciale per Nexo Studios dal 15 al 21 maggio. Un viaggio attraverso l’essenza più pura del pacifismo, la controcultura incendiaria della coppia e il celebre concerto del 1972, con materiale inedito, filmati casalinghi e le conversazioni intime con amici e collaboratori.

John Lennon e Yoko Ono formarono, fino alla morte di lui - assassinato da Mark David Chapmana New York davanti all'ingresso del Dakota Building l’8 dicembre 1980 - una delle coppie che più hanno ispirato una forma di ribellione e resilienza creativa e che hanno influenzato musica, cultura e costume.

Credit: Courtesy of Press Office

Anche gli outfit della coppia sono entrati nel mito. Il modello di occhiali da vista di John Lennon, i Windsor, o Teasheade, sono una montatura tonda nata in Germania a inizio Novecento che poi ha spopolato in Gran Bretagna. Il modello in filo metallico del cantante era il Panto 45 della manifattura londinese Algha Works, poi Savile Row. Lennon lo scelse con lenti arancioni - credeva nel significato simbolico di questo colore, associato alla creatività - anche per la copertina del brano Imagine. Fu il primo a compiere questa operazione stilistico-comunicativa. Allo scoppio della guerra in Vietnam, nel 1969, Lennon e Yoko Ono organizzarono i loro celebri bed-in, proteste pacifiche che consistevano nello stare a letto con cartelli o simboli per la pace. Quegli occhiali contribuirono a renderlo un pacifista riconoscibile in tutto il mondo. Oggi sono un classico che torna di stagione in stagione.

Occhiali tondi Armani SS25 e Valentino SS25 da uomo Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Iconico l’outfit sfoggiato da Yoko Ono per il giorno del sì: mini abito, calzettoni e sneakers. E no, non siamo nel 2025, ma nel marzo del 1969. Una scelta, quella dell’artista, che rappresenta alla perfezione la sua lontananza dalle regole e dalle convenzioni. Del resto, Yoko Ono ha da sempre uno stile molto personale, distante dalle mode del momento. Lo sposo indossa un dolcevita a collo alto e i folti capelli a coprire il volto, con la Rocca di Gibilterra sullo sfondo. Mises ancora attuali.

Da sinistra, Chanel FW26, le nozze di John Lennon e Yoko Ono e un modello Dior Uomo SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Yoko e la moda. Un rapporto discusso ma solido. Per celebrare le loro chiacchieratissime nozze, lei aveva addirittura disegnato a John Lennon una collezione di abbigliamento maschile in tre colori - nero, bianco e rosa acceso: capi decorati con pannelli in rete, ritagli e frecce posizionate strategicamente su quelle che considerava le parti più attraenti del corpo del marito. Gli schizzi sono stati anche stati messi in produzione, in edizione limitata, nel 2012 grazie a una collaborazione con Opening Ceremony.

Maestra di irrequietezza e di indipendenza, performer a tutto tondo e vituperata musa, per lungo tempo non è stato facile essere Yoko Ono. Eppure, il suo stile - e quello di John Lennon - è stato copiatissimo e risulta sempre à la page. Dal bianco al basco fino alla cravatta portata con disinvoltura.

Baschi Emporio Armani FW25 e Yoko Ono nel 1971 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Il segreto per copiarli? Trovare abiti armoniosi e interscambiabili nella coppia. Proprio come amavano fare loro, spesso ritratti insieme con gli stessi vestiti.

