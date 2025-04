Chi li crede relegati al passato e a una certa estetica legata ai B-movie Anni 80 non può far altro che ricredersi. Anche in questa primavera 2025 trova posto l’eterno ritorno dei baffi. Un trend sempre di forte appeal perché, in fondo, mai di moda in maniera troppo conclamata, come testimoniano anche le star di Hollywood.

L’eterno ritorno dei baffi tra red carpet e celebs

Da Austin Butler a Colman Domingo, da Pedro Pascal a Luke Evans. Il grooming in stile “chevron” dei baffi sfoggiati delle star di Hollywood li vuole pieni e definiti.

Credit: Getty Images

Storicamente associati alla mascolinità, alla virilità, al potere, nel mondo degli artisti musicali Damiano David – tra i precursori del genere – si è fatto interprete anche della loro componente più sexy e sfrontata.

Credit: Getty Images

Sfiorano appena il labbro, invece, quelli sul volto di Harry Styles, che li ha esibiti facendo leva sul loro aspetto naturale e “rassicurante” per ogni uomo, perché sembra richiedere apparentemente poca manutenzione.

Credit: Getty Images

Una “beauty mania” che ha conquistato anche gli idoli della Gen Z

Chi si distingue da sempre nel panorama della “pornstache mania” è Timothée Chalamet, affezionato ai suoi baffi un po’ da “bad boy”, un po’ ispirati agli Anni 60. Sottili e a matita oppure appena accennati, sono una costante nel look dell’attore 29enne. Radi e sparuti, dal mood quasi trascurato, contribuiscono in maniera determinante a definire il suo stile “swag”, volutamente disinvolto e anticonformista.