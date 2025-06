Dalle felpe neutre alle stampe a fiori, per le star in aeroporto vince lo stile sporty, che comunica “comodità”. Non manca, però, chi cede il passo a look più sofisticati. Da Gisele Bündchen a Ben Affleck, vediamo come essere alla moda anche dopo tante ore di volo

Crocevia di persone, mondi, destinazioni, gli aeroporti sono microcosmi anche di stile. Lo raccontano le celebs immancabilmente paparazzate tra check in e check out cariche di bauli, microborse e microcani ugualmente firmati. E cosa non manca mai? Il loro essere glamour anche quando scendono da un jet dopo ore ed ore di viaggio. Chi vorrebbe avere la stessa eleganza principesca di Elle Fanning prima o dopo un intercontinentale?

Elle Fanning all'aeroporto di Nizza Credit: Getty Images

Sbirciamo allora i loro outfit, naturalmente bene in vista tra social e siti glam. La top model Gisele Bündchen sceglie un look sporty chic dai colori tenui sul beige, mentre la cantante Shakira è sportiva in nero, con un tocco latino dato dalla stampa a fiori rossi. La modella Heidi Klum – come vediamo da più scatti – opta per un outfit comfy con salopette di jeans e, in un’altra occasione, per una mise più maliziosa ed elegante sulle tinte del nero. Outfit in stile “borghese” per l’attrice Zendaya e la cantante Delta Goodrem.

In aeroporto copiamo lo stile delle celebs









Play Zoom

Polo e t-shirt bianche, jeans e giubbini leggeri, felpe: lo stile sportivo è quello che va per la maggiore anche sul versante maschile del jet set hollywoodiano. Da Ben Affleck, Conan O’Brien, il Principe Harry e Novak Djokovic ai cantanti Chris Martin, Jack Johnson, Kevin Jonas e Jin della band koreana BTS, fino agli attori Penn Badgley, gli outfit casual sono i preferiti per spingere un trolley o portare un borsone senza mai perdere un briciolo di fascino.

Nella palette colori vincono i toni neutri, dal bianco al nero, passando per il blu, il tortora e il verde oliva.

In aeroporto copiamo lo stile delle celebs















Play Zoom

Non manca (quasi) mai il cappellino con la visiera. Sarà per il sole o per evitare che i paparazzi immortalino qualche segno del sonno? Non lo sappiamo, ma il risultato è sempre glamour.

Leggi anche:

Le espadrillas, il gusto mediterraneo tra corda e canvas

La Dolce Vita a Portofino: guida ai luoghi iconici