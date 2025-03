Isabella Rossellini verso l’Oscar

Prima nomination come Miglior Attrice Non Protagonista per Conclave. La figlia di Ingrid Bergman ha un fascino sofisticato e senza tempo

Isabella Rossellini per la prima volta verso l’Oscar. L’attrice italiana è in lizza per vincere la statuetta come Miglior Attrice Non Protagonista nel film Conclave di Edward Berger. Appena dieci minuti di recitazione impeccabile, nei panni di Sorella Agnes, la suora che affianca i cardinali durante la votazione per eleggere il nuovo Papa. Poche scene che però hanno lasciato il segno, colpendo critica e pubblico e sfociando nella nomination ai Golden Globe e agli Oscar. Così Isabella ripercorre le orme della madre, l’attrice Ingrid Bergman, vincitrice di tre premi Oscar, e del padre, l’indimenticabile regista neorealista, Roberto Rossellini. “Quando ero giovane venivo sempre identificata come la loro figlia. Crescendo, questo non accade più così spesso e, soprattutto oggi, mi manca”.

Modella, musa e attrice

Nata a Roma il 18 giugno 1952, Isabella Rossellini è una delle attrici italiane più note al mondo. Un’artista che ha saputo reinventarsi più volte. Modella e musa, immortalata dai nomi più alti della fotografia da Helmut Newton a Peter Lindgbergh, su riviste come Harper’s Bazaar e Vogue. Nel cinema, qualche piccolo cameo e poi la svolta nel 1986 con Velluto Blu di David Linch, con cui visse anche una lunga storia d’amore. Poi una carriera cinematografica intensa, corredata anche da un’apparizione nella serie tv Friends. Testimonial beauty di marchi di lusso per decenni, un’immagine, la sua, sinonimo di fascino elegante e senza tempo.

“Vorrei che i miei genitori fossero vivi per celebrare con me questo grande onore”

Il 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles sapremo se Isabella si aggiudicherà la statuetta. Se così fosse, sarebbe la prima italiana dopo Sophia Lauren nel 1960 per La Ciociara. Un fascino naturale impeccabile, reso ancora più sofisticato dai look perfetti sui red carpet. Che sia in abiti morbidi dai colori vivaci o con un look d’ispirazione maschile, la Rossellini è sempre impeccabile. Una vita nata e trascorsa sotto i riflettori fino a questa prima nomination agli Oscar a 72 anni. “Vorrei che i miei genitori fossero vivi per celebrare con me questo grande onore”, ha detto.