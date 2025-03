Il red carpet dei César 2025 ha visto il predominio del nero, scelto dalle celebrità per esprimere eleganza e raffinatezza. Catherine Deneuve e Julia Roberts, protagonista della serata per il premio alla carriera, sono apparse impeccabili con il total black. Anche Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon e Emmanuelle Béart non sono state da meno, mantenendo la stessa linea classica ed elegante.

Tuttavia, a rompere l'omogeneità del nero è stata proprio Emmanuelle Béart, che ha scelto un completo dal colore inusuale, una particolare nuance tra il rosa e il crema, dimostrando che ogni tanto osare con il colore può essere una scelta vincente. Il nero, come sempre, resta il re del red carpet, ma qualche eccezione non guasta.