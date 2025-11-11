Underwear, i 3 capi da non perdere per scaldarsi con stile

fashion 11 novembre 2025

I mesi più freddi dell’anno chiamano outfit che scaldino senza far perdere fascino (e salute). Tra canotte, body e calzamaglie, ecco i capi chic da indossare sotto a maglioni o camicie dal taglio sartoriale

Un capo intimo appoggiato sul letto comunica sensazioni di calore e casa - Credits: www.pexels.com

L’autunno-inverno è un periodo dell’anno ricco di stimoli e profumi unici. Si esce di casa per andare al lavoro, ma anche per godersi la dolcezza di questa stagione: da comprare un sacchettino di castagne a fare una passeggiata, nonostante le temperature basse. Per gustarsi ogni piccolo momento è importante essere vestite con cura. X-Style vi racconta tre indumenti underwear che non possono mancare all’interno dei guardaroba più fashion, anche quando il capo non si vede. Il fattore importante è che chi li indossa si senta un tutt’uno con questi articoli dalla fattura e dal design ricercati. Canottiera: spalline larghe o sottili? Maglioni dai colli più diversi, camicie, bluse… i capi da indossare per vivere la stagione fredda con look ricchi di stile hanno mille sfumature di forme e colore. Le fashioniste più freddolose - e che amano concentrarsi sui più piccoli dettagli per sentirsi glamour - non possono rinunciare ad essere perfette anche nella scelta degli indumenti che non si vedono, ma che scaldano i corpi con i loro materiali pregiati. In primis, ci sono le canottiere, spesso malviste per la loro capacità di spuntare da outfit studiati alla perfezione. Se però questi articoli dall’allure gentile venissero pensati appositamente come parti integranti di un mosaico da definire, ecco che allora l’effetto potrebbe cambiare. E riflettendo su questo, come non farsi incantare dagli articoli firmati La Perla realizzati in misto cashmere nei modelli a costine con ricami a frastaglio?

Alcuni modelli di canotte firmate La Perla, con spalline ampie e sottili e ricami a frastaglio, nelle nuances blush clay, halo e blu – Credits: www.laperla.it

Disponibili sia nelle versioni con spalline ampie sia con quelle sottili, queste creazioni dall’animo romantico sono disponibili in una palette colori che va dal rosa cipria al giallo canarino fino al carta da zucchero. Immancabile la nuance noir. Scaldarsi con i body Chi ama sentirsi cullato dal calore di un indumento che avvolga braccia e busto e che però, se lo si desidera, possa fungere anche da pezzo estetico chiave della mise costruita, non può non perdersi tra i body delle collezioni firmate dal brand americano Wolford. Le amanti delle texture di alta qualità che sfiorano la pelle non possono rinunciare, ad esempio, alle creazioni in lana con collo alto Seamless Wool String, nelle edizioni speciali in occasione del 75esimo anniversario del marchio. Le tonalità tra cui scegliere vanno dal rosso crimson al pink salt fino a diverse gradazioni del nero.

Di Wolford, a sinistra e a destra i modelli Seamless Wool String in tonalità rosso crimson e pink salt. Al centro, il Berlin Body in nuance dark wood – Credits: www.wolford.com

E per chi ama il girocollo, ecco i modelli Berlin Body, disponibili in colori chiari e scuri, dal bianco al nero passando per il darkwood. Perfetti come capi da indossare sotto ad altri indumenti, questi body cadono a pennello negli armadi di chi vuole essere sicura di scaldarsi con stile senza rinunciare al glamour, ma anche – perché no – di coloro che vogliono indossarli in bella vista! Collant mon amour Una canzone datata 1938 intonava “Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe, a me piacciono di più”. E proprio loro, le gambe - se pur si dica che giovino del freddo per mantenersi toniche e scattanti - nei mesi dell’anno in cui i gradi possono andare sotto lo Zero, necessitano di ripararsi dal clima rigido senza però rischiare di perdere in classe e – lato che non guasta - ironia. Come? Con i collant in cotone realizzati dal marchio Gallo. Disponibili in tinta unita nelle tonalità più diverse, sono simpatici e perfetti per look originali nei modelli a righe multicolor, in gamme colori in cui il porpora si affianca all’arancione insieme a tonalità come l’ottanio, il beige, l’ocra, il cachi o il rosso.

Alcuni modelli di collant firmati Gallo: a sinistra e a destra quelli in cotone blu e bordò con righe multicolor. Al centro, la versione in cotone blu vanisé - Credits: www.gallo.it