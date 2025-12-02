Maschere da sci: i modelli più cool del momento

fashion 02 dicembre 2025

La nuova stagione porta in pista maschere sempre più evolute. Lenti fotocromatiche, trattamenti anti-appannamento, montature leggere e materiali sostenibili definiscono le collezioni 2025/2026, mentre i brand di lusso, da Gucci a Louis Vuitton, spingono sull’estetica fashion. Ecco i modelli iconici da conoscere prima di tornare sulla neve

Louis Vuitton - Credits: Courtesy Press Office

Complice la riscoperta delle mete alpine, le maschere da sci sono diventate il nuovo accessorio iconico dell’inverno. Stile ma anche scelta tecnica perché oggi, sulle piste, vince chi sa brillare anche sulla neve. I trend in pista Moncler Grenoble punta su montature leggere, lenti fotocromatiche e design pulito. Balenciaga radicalizza invece il concetto di maschera: profili maxi, effetto visore e silhouette oversize che trasformano l’accessorio in una dichiarazione fashion quasi cyber.

Balenciaga - Credits: Courtesy Press Office

Louis Vuitton porta sulle piste occhiali che alternano l’estetica Monogram a lenti specchiate futuristiche. La maschera da sci LV Summit coniuga elementi tecnici all'avanguardia con l'eccellenza artigianale che da sempre contraddistingue la maison. Le lenti, impreziosite dall'iconico motivo Damier, presentano raffinati decori metallici in omaggio ai tradizionali bauli. La fascia, con firma "Vuitton" in corsivo, completa la creazione. Fendi reinterpreta invece la montagna con una maschera da sci bianca. Lenti di colore grigio fumo con logo FF specchiato argento all over. Fascia con logo Fendi tono su tono.

Fendi - Credits: Courtesy Press Office

Dior ha trasformato la maschera in un accessorio fashion, con elastici logo che sono diventati simbolo di una nuova eleganza alpina. Questa maschera da sci DiorAlps M3U, appartenente alla capsule collection DiorAlps, è il risultato dell’incontro fra la maestria tecnica e la sartorialità che contraddistinguono la Maison. La montatura bianco opaco è progettata per garantire un campo visivo ottimale e, grazie alla struttura in schiuma.

Dior - Credits: Courtesy Press Office

Nelle campagne dedicate allo ski-style, le maison scelgono volti che incarnano prestazione, coolness e lifestyle internazionale. Gucci guida il trend con Jannik Sinner, perfetto nel ruolo di icona, le sue immagini sulle piste hanno rilanciato l’idea di una maschera da sci come oggetto fashion. Sinner è il testimonial perfetto per una collezione che parla a un pubblico che vuole eccellenza tecnica, senza rinunciare a un immaginario fashion curato e internazionale.

Sinner X Gucci - Credits: Courtesy Press Office

Le maschere da sci più iconiche di sempre Nel panorama dello ski-style ci sono maschere che, più di altre, hanno segnato un'epoca e un'estetica. Dai modelli a specchio anni ’80 indossati da campioni leggendari come Alberto Tomba alle silhouette avvolgenti e futuristiche dei primi anni 2000, alcune maschere sono diventate veri oggetti di culto.

Alberto Tomba - Credits: Getty Images

Tra le più iconiche spiccano le Oakley con lente Prizm, che hanno cambiato per sempre la percezione del contrasto sulla neve, il modello I/O di Smith, considerato un benchmark tecnico per il suo sistema di cambio lente rapidissimo e le Prada Linea Rossa shield, che hanno portato la moda urbana sulle piste.

Prada; Oakley - Credits: Courtesy Press Office