BOSS Bottled Beyond: la nuova fragranza maschile che ridefinisce i confini della mascolinità

Il risultato è un profumo che vibra di contrasti, un incontro inedito tra due ingredienti opposti plasmati per creare una firma olfattiva potente, sofisticata e immediatamente riconoscibile.

Ci sono profumi che non si limitano a lasciare una scia. Ne riscrivono il linguaggio. Quando nel 1998 Boss Bottled ha introdotto il primo gourmand maschile, ha aperto un varco nella storia della profumeria. Oggi, con Boss Bottled Beyond , la maison tedesca torna a spingersi oltre - letteralmente beyond - con una creazione che non segue le regole, ma le rifonda.

La nascita di un nuovo classico

Il progetto è nato dall’intuizione di Daphné Bugey. «Ho immaginato un profumo che fosse fatto di tensione e armonia», ha spiegato. Un contrasto netto, semplice ma dirompente, capace di ridefinire i codici della mascolinità: la freschezza speziata dello zenzero contro la profondità carismatica del cuoio.

A questa visione si sono uniti Frank Voelkl, che ha portato la sua sensibilità culturale europea e americana, e Bruno Jovanovic, che ha spinto le performance tecniche a livelli inediti, lavorando su persistenza, intensità e scia.

Il risultato è una fragranza che non segue la tradizionale piramide olfattiva, ma evolve in un dialogo costante tra due poli: uno energico e brillante, l’altro carnale e avvolgente.

Le due note principali non si alternano: convivono, si intrecciano, si rispondono. Lo zenzero CO₂ estratto sprigiona un’energia pura, effervescente, afrodisiaca. Il cuoio, ispirato alla profumeria di nicchia, ne bilancia la forza con un calore vellutato.

«La magia è in quella tensione», aggiunge Frank Voelkl. «Freddo e calore, luce e ombra: da questa dualità nasce qualcosa di umano, vivo, riconoscibile.»