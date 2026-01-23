Borse nere, i modelli capienti da portare a mano come le star

fashion 23 gennaio 2026

Dalle linee squadrate o smussate, lisce o decorate, ma sempre dalla tonalità corvina che sta bene su tutto: queste borse che si portano “a mano” sono comode, funzionali e pronte per essere indossate nelle occasioni più diverse. Parola di celeb

Di Valeria Boraldi

Costruire outfit formati da capi che esprimono la propria personalità o il mood della giornata è imprescindibile per gli appassionati di stile. Si può optare per look formali o per mises dallo spirito casual, ma, in ogni caso, gli abbinamenti sono mosaici che non possono fare a meno degli accessori. Tra questi, ci sono le borse nere da portare a mano, che si confermano tra i must-have delle collezioni Autunno-Inverno 2025/2026, protagoniste dei guardaroba più chic. Ampie per contenere tutto il necessaire di una fashionista doc, dalle linee squadrate o smussate, lisce o decorate, grazie alla versatilità che le caratterizza queste hand bag sono ideali per essere indossate come passe-partout sugli accostamenti più diversi.

A sinistra un modello di hand bag proposto dal brand Shiatzy Chen, dai decori ispirati alla natura; a destra una creazione dalle linee irregolari firmata Akris - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Parola di star come Emilia Clark, che nei giorni scorsi è apparsa a New York sorridente con un look luminoso dal cappotto bianco e lungo e stivali in cuoio. Il quid in più, una borsa nera da portare “a mano” a completare il tutto. Non un modello qualunque, ma una Kelly di Hermès (per averla occorre mettersi in lista d’attesa e non è certo che si riesca ad ottenerla), proprio quella che la principessa di Monaco Grace Kelly, negli Anni ‘50, utilizzava per nascondere ai paparazzi il pancione mentre era incinta di Carolina.

L’attrice Emilia Clark arricchisce un look dal sapore classico con un’elegante borsa Kelly realizzata dalla maison francese Hermès - Credits: Getty Images

Borse squadrate o smussate Compatte, dalle linee definite e dritte o arrotondate, le borse nere capienti da portare a mano sono quegli articoli che si prendono dall’armadio facilmente, si riempiono con mille oggetti e donano sofisticatezza ai look indossati. Chi ama questo tipo di accessorio non può farsi mancare la famosa Birkin di Hermès, ispirata all’attrice francese Jane Birkin. Nota in tutto il mondo come una delle It-bag preferite dalle star - c’è chi come Victoria Beckham ne possiede una collezione infinita - nella versione noir diventa la borsa da cui non separarsi mai, chic e funzionale grazie all’iconica chiusura a lucchetto e perfetta su ogni tipo di outfit. Per Michael Kors, invece, un modello dagli angoli smussati e portaocchiali annesso, per articoli dall’allure classica ideali per abbinamenti composti da blazer, gonne e stivali alti nella stessa nuance.

A sinistra la famosa borsa Birkin, tra le creazioni storiche di Hermès; a destra un modello di borsa da portare “a mano” di Michael Kors - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Bag dai manici in metallo In pelle liscia e con dettagli in metallo, ecco le borse che smorzano il total black con riflessi argentei. Un esempio è la creazione di Pierre Cardin: una borsa hobo dal corpo rigido e con manico in silver metal: nasce così un accessorio elegante, ideale per accompagnare look formali come abiti corti dal sapore Anni ‘50, ma pronto ad arricchire anche quelli più casual. Sempre hobo, ma dalla sagoma irregolare, la versione realizzata da Sarawong, brillante anche grazie ai profili iridescenti che seguono l’apertura del manico a forma di serratura. Un oggetto pronto a matchare con mises calde ed avvolgenti.

A sinistra una hand bang con manico in metallo firmata Pierre Cardin; a destra una creazione di Sarawong - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Borse morbide La pelle è soffice, viene maneggiata per dare vita a modelli dall’animo romantico o si adagia su se stessa. Da Chanel borse dall’allure bon ton - ideali per accompagnare minidress dai tessuti impalpabili e stivali dall’allure settecentesca - portano in scena fiocchi su cui si stagliano le due “C” intrecciate in metallo dorato. Gucci, invece, dà vita a borse di vernice spaziose, dalla forma orizzontale allungata e dal manico realizzato nel materiale simbolo della casa di moda fiorentina, il bambù, le cui sfumature rendono l’accessorio perfetto su abiti longuette di velluto arancioni.

A sinistra, una borsa da portare “a mano” a forma di fiocco di Chanel; a destra un modello allungato e lucido di Gucci - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Maxi bag Portare con sé tutto ciò che serve per vivere la giornata nel migliore dei modi non ha prezzo. Chi tende ad “eccedere” può scegliere i modelli di borse maxi in pelle granata, come quella firmata Christian Dior, su cui spiccano charmes che riportano le iniziali del grande couturier e dall’interno color sabbia. Perfetta per accompagnare outfit che uniscono miniabiti e giubbotti parka fantasia. Anche in questo caso, non manca la tracolla in caso di necessità. Stesso mood per il modello proposto da Antonio Marras - grande, dalle linee semplici, ma dall’estetica ricercata - ideale per arricchire mises femminili e maschili.

A sinistra una maxi bag con charms firmata Christian Dior; a destra un modello ampio di Antonio Marras - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight