Il piacere di stare a casa: il design che ti avvolge come una coccola

Oggi il fuoco è anche smart. Le nuove stufe - legna o pellet - scaldano di più, consumano meno e arredano meglio. Programmi l’accensione, controlli tutto dal telefono e il fascino resta intatto. Il camino Ergofocus di Focus, icona assoluta, oggi esiste anche a gas e persino in versione elettrica con effetto fiamma Holographik®. Stessa poesia, zero fumo. Bench 65 di Edilkamin è metà stufa metà arredo: lineare, potente (14,9 kW) e modulabile come divisorio tra stanze. Mentre EIKO 365 di MCZ rompe gli schemi: in inverno riscalda, in estate rinfresca. Una spa domestica travestita da stufa. Ma il calore, da solo, non basta: va accolto.

Plaid, coperte e piccoli rituali di felicità

A quel punto manca solo una coperta. Cashmere leggero o pelliccia ecosoft, poco importa: l’importante è che avvolga. I plaid Alashan di Lanerossi, in 100% cashmere del Gobi, sono lusso allo stato puro. Più pop ma altrettanto avvolgenti i plaid in pelliccia Rabbit di Maison du Monde, certificati OEKO-TEX®. Per chi ama comfort e sostenibilità, ci sono i cuscini e plaid TIERU, TONJA, Cortina e Randy in materiali riciclati, o la nuova AW 25-26 di Dafilo in lana e cashmere rigenerati. E poi c’è lei: Blanket di ADJ, coperta in cashmere extra morbido con cinghia in pelle. Si ripone come fosse una borsa di design. O si porta via, perché il cocooning non è un luogo. È un’attitudine.

Leggi anche:

Plaid, scaldarsi con eleganza

Destinazioni hygge: chalet, rifugi e spa nordiche dove riscoprire il calore