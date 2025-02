La fusione straordinaria tra l’eredità del passato e l’architettura contemporanea. Tra gli ultimi progetti concepiti da Zaha Hadid, archistar irachena, naturalizzata britannica, scomparsa nel 2016, c’è un nuovo hotel di lusso a Roma appena inaugurato. Uno straordinario connubio tra storia e innovazione all’interno di Palazzo Capponi, a due passi da piazza del Popolo.

L’hotel Romeo è un urban resort dove il design incontra l’alta cucina e l’arte, uno scrigno segreto progettato da Zaha Hadid Architects, all’interno di un palazzo nobiliare in via Ripetta che lascia a bocca aperta già a partire dal portone, originale del XVI secolo.

Sono stati necessari 10 anni di lavori e molti protocolli per portare a termine questo ambizioso progetto che si sviluppa su quasi 10.000 mq.

La struttura si distingue per lo straordinario restauro. Un intervento che ha saputo preservare e valorizzare la storia e gli elementi originari di un edificio costruito nel 1540, mantenendo affreschi e strutture originali, con l’elemento portante della volta, integrandoli con un linguaggio architettonico contemporaneo. Le geometrie fluide e futuristiche dall’archistar sono in armonia con gli ambienti storici, in un perfetto equilibrio.

Romeo non è solo un hotel, ma un museo che ospita capolavori dell’arte contemporanea accanto a tesori archeologici. Una collezione d’arte che spazia tra modernariato e antichità con influenze della transavanguardia italiana. Francesco Clemente, Mimmo Jodice, Amelie Bouloch, Sassi, Kaisermann, Camille Hilarie, Savelli, Asturi, Worms sono solo alcuni nomi degli artisti presenti. Spicca la testa in marmo di Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto, ritrovata durante il restauro.

Neanche il tempo di inaugurarlo, che già Zaha Hadid rivive con altri due progetti presto al via: i lavori del Museo del Mare, a Reggio Calabria, con la posa della prima pietra il 22 febbraio 2025 e piazza Garibaldi a Napoli, con la nuova sede della Regione Campania.